Sheinbaum plantea nueva fórmula presupuestaria para las alcaldías de la CDMX

Para el 2023 la Ciudad de México plantea aplicar una nueva fórmula presupuestaria para las alcaldías y que así haya una compensación de recursos para las que cuentan con menor población.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que ya están trabajando en el Paquete Económico del próximo año y en el monto total de recursos, justamente, se busca que aquellas alcaldías que cuentan con menor número de habitantes puedan tener más ingresos, se trata de primera instancia de Tláhuac y Azcapotzalco.

“Se lo acabo de plantear a la secretaria de Administración de Finanzas (Luz Elena González Escobar), que generemos una condición en donde haya una compensación por ese déficit histórico que han tenido estas alcaldías, porque Tláhuac realmente requiere más presupuesto, parte del problema de los baches o de la falta de luminarias que tiene Tláhuac no es porque la alcaldesa (Berenice Hernández Calderón) no quiere trabajar, sino sencillamente porque no le alcanzan los recursos”, aseguró.

Sheinbaum indicó que esta nueva fórmula es independiente a una cuestión partidista o política, más bien obedece a las peticiones de diferentes alcaldes que aseguran que necesitan más recursos para atender los servicios básicos.

“Azcapotzalco, que hoy está gobernado no por Morena, quedó muy castigado en el presupuesto ya viendo el análisis. Me lo planteó la alcaldesa (Margarita Saldaña Hernández) y cuando lo revisamos, en efecto, hay un castigo original que trae la alcaldía por la condición en la que se hicieron los presupuestos”, reiteró.

“Entonces, ahora estamos viendo si puede haber una compensación por este déficit histórico que han tenido y esta necesidad de servicios públicos que tienen”, añadió la mandataria capitalina.

Sobre la posibilidad de que se le disminuyan recursos a otras alcaldías, la líder del Ejecutivo local indicó que se revisará y esto dependerá de los ingresos que se estimen para el 2023.

Claudia Sheinbaum aseguró que la asignación presupuestaria de las diferentes 16 demarcaciones ha tenido como base el factor poblacional, sin embargo, hubo años, como en el 2015, en los que también se contempló la parte política y de partidos para ejecutar los recursos.

Recordó que cuando su administración comenzó se efectuó un ajuste en las fórmulas de distribución, contemplando también el número de población que está en alta marginación.

“Cuando nosotros llegamos al gobierno, hicimos una fórmula que tenía la siguiente fórmula: población, población con alta marginación, superficie y superficie con suelo de conservación. Pero esa fórmula era adicional del presupuesto que le estábamos dando, la base era lo que ya tenían, con la idea de que ninguna alcaldía tuviera menos presupuesto del que había recibido en el 2018”, consideró.

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas de la urbe, para el 2022 se contempló para las alcaldías un presupuesto total por 43,010 millones de pesos. Siendo Iztapalapa la de mayor monto, con 5,879 millones, seguido de Gustavo A. Madero con 4,795 millones. En tanto, la de menor presupuesto fue Milpa Alta, con 1,458 millones.