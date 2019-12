Guadalajara, Jal. Jalisco ejercerá en el 2020 un total de 123,013 millones de pesos, luego que el Congreso local aprobó, la noche del viernes, el Presupuesto de Egresos del próximo año.

Se trata del primero que prepara la actual administración con base en la estructura de la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo.

Según el Presupuesto de Egresos aprobado con 36 votos a favor y uno en contra, el próximo año habrá aumento en el gasto estatal en los rubros de seguridad, que tendrá un presupuesto de 5,154 millones de pesos, una bolsa 22% mayor a la del 2019, y en salud, con un crecimiento de 1.17% para alcanzar los 13,755 millones.

Para el área de seguridad, los diputados aprobaron un presupuesto que permitirá la creación de 690 plazas nuevas de las cuales, 665 serán para la Fiscalía del Estado como parte de una estrategia para fortalecer la operatividad de esa dependencia.

Previamente, la Comisión de Hacienda del Congreso local había reasignado 1,100 millones de pesos del presupuesto, siendo la Universidad de Guadalajara (UDG) una de las instituciones que mayores beneficios recibió con la reasignación de recursos, tanto para infraestructura como para financiamiento de la casa de estudios, así como para otras instituciones ligadas a la UDG.

“Estamos metiendo 200 millones de pesos que tienen que ver con temas de infraestructura educativa y cultural. En el caso de la Universidad de Guadalajara le estamos dando 160 millones de pesos adicionales para su financiamiento ordinario, lo cual implica que el crecimiento del año 2020 en comparación con el 2019 será de 5.3%”, declaró el presidente de la Comisión de Hacienda, Ricardo Rodríguez.

Con el presupuesto asignado, la UDG contará en el 2020 con 5,991 millones de pesos de recurso estatal que, sumado al presupuesto federal de 6,185 millones, da un presupuesto total de 12,176 millones para la casa de estudios.

Con relación a los otros poderes del estado, se previó un incremento inflacionario, por lo que el Poder Legislativo recibirá un presupuesto de 720.8 millones de pesos mientras que el Poder Judicial ejercerá 504.3 millones a través del Supremo Tribunal de Justicia y 1,193 millones para el Consejo de la Judicatura.

Posicionamientos

Durante la sesión en la cual se aprobó el presupuesto estatal del próximo año, los diputados de oposición manifestaron diversas críticas y cuestionamientos a la asignación de recursos a las distintas áreas de gobierno.

“Vemos un presupuesto inercial cumpliendo con los compromisos de siempre, pero no con los compromisos de hoy con la sociedad; porque carecemos de rumbo, carecemos de estrategia, carecemos de una real planeación, de un real contenido de refundación”, señaló la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Erika Pérez García.

“La programación del gasto no está debidamente vinculada a su Plan Estatal de Desarrollo. Los indicadores a los que se sujetan están en su mayoría mal estructurados, y no permiten dar seguimiento a la evaluación del desempeño. Como han dicho especialistas de distintos colectivos, este documento no permite medir el impacto real del gasto sobre la solución de los problemas que nos aquejan”, indicó la diputada del PRI, Sofía García Mosqueda.

En tanto, Ricardo Rodríguez afirmó que “la definición de un presupuesto nunca dejará satisfecho a nadie”.

No obstante, añadió, “éste será el primer presupuesto 100% organizado desde el gobierno del estado, ya que se modificó su estructura interna, y como instituciones de gobierno nos quita el pretexto para no dar resultados”.

