Sector turismo en Querétaro va por cadenas de suministro local

Querétaro, Qro. Micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) buscarán ser proveedoras de grandes compañías turísticas, con la finalidad de fortalecer las cadenas de suministro local.



Este es el pilar con el que surge el primer Encuentro de negocios del sector turismo del estado, que se efectuará el 29 y 30 de noviembre en el Querétaro Centro de Congresos (QCC).



Con esta iniciativa se busca vincular la oferta y la demanda que hay en el estado, así como perfeccionar los perfiles de las mipymes como potenciales proveedoras, refirió el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete Tercero.



Por tanto, se prevé la participación de hoteles, restaurantes, comercios, entre otros posibles compradores y proveedores tanto de insumos como de servicios, con la finalidad de fortalecer el mercado interno.



Entre los requerimientos de compra se prevén desde alimentos hasta diversos artículos: sábanas, amenidades, cubiertos, vajillas, toallas, arreglos florales, servicios, entre otros.



“Que se vincule la oferta y la demanda a través de estos encuentros de negocios (...) La intención es replicarlo para ver cómo fomentamos que los proveedores locales de Querétaro vendan, no sólo a los grandes compradores si no en una de esas, si viene el representante de una cadena hotelera, pueden vender en otros lados de esa cadena”



La iniciativa surge de una alianza entre la Sedesu, la Secretaría de Turismo del estado y la Cadena de Proveedores de la Industria en México (Capim).



“Es el primer encuentro con el sector turismo, a partir de este haremos una inteligencia de negocios, de mercados y junto con la Secretaría de Turismo desarrollaremos a negocios que no pudieron vender”, precisó.



Como parte de la estrategia se dará seguimiento a las unidades económicas que se hayan inscrito, pero que no cerraron acuerdos, con el propósito de identificar áreas de oportunidad y perfilarlos para concretar ventas.



A través del encuentro de negocios se busca que los proveedores cumplan más rápido sus objetivos de venta, así como lograr productos y servicios turísticos de mayor calidad, explicó la secretaria de Turismo, Mariela Morán Ocampo.



Por ahora, no hay proyecciones sobre el monto de negocios a concretar, pero ─explicó la secretaria─ podrían participar los 588 hoteles establecidos en la entidad, así como 8,500 unidades de alimentos y bebidas, 600 establecimientos formales de venta de artesanías, 125 establecimientos de guías de turistas, 287 agencias de viajes, entre otros.

Participación

El sector restaurantero es uno de los que ha optado por tejer cadenas de consumo, con la finalidad de disminuir costos y de apoyar a productores locales, ejemplificó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en Querétaro, Garabed Narinian Valenzuela.



Las empresas participantes podrán registrarse en la página oficial del encuentro de negocios (www. turismoqro.com); en esta plataforma, a partir del 26 de agosto, se exhibirán las necesidades de compra. En tanto, podrán solicitar citas de negocios hasta el 4 de noviembre.



Previo al encuentro de negocios habrá un intercambio de información entre proveedores y vendedores, con el propósito de acelerar el proceso y aumentar la posibilidad de concretar ventas el día del evento.



