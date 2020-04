Monterrey, NL. El secretario de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos, manifestó que las autoridades estatales han buscado replicar las experiencias exitosas de otros países para enfrentar esta pandemia lo mejor posible y disminuir al máximo el número de contagios. Por ello la dependencia inició una serie de videoconferencias con expertos de Corea del Sur para recibir asesoría.

"Ayer tuve una reunión muy productiva, me gustó mucho, mi equipo de salud, el grupo de expertos y un servidor, y tuvimos una videoconferencia con médicos coreanos, con personas que estuvieron a cargo de esta pandemia en Corea, agradezco al señor presidente de Kia (Motors México) por la ayuda y a nuestro gobernador, Jaime Rodríguez Calderón para contactarme con ellos", expresó.

Explicó que seguirá teniendo reuniones periódicas con el personal de salud de Corea del Sur, quienes han logrado vencer esta pandemia.

Manuel de la O Cavazos dijo que preguntó: "¿cómo le hicieron para hacer que las personas no salieran a la calle?", a lo que ellos respondieron "que primero apelaron a la buena conducta de las personas, hicieron la recomendación de que deberían estar en la casa, algunas personas no entendieron y la segunda opción que tuvieron fue multar a las personas que anduvieran en la calle".

De la O Cavazos señaló que la sinergia se logró gracias al apoyo de la empresa Kia Motors y se está en contacto con un grupo de expertos liderado por Jong Hun Kim, responsable del Servicio de Inteligencia Epidemiológica para la provincia de Gyeonggi, quien participó a principios de esta década en el control del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio o MERS.

Durante la rueda de prensa para dar a conocer los casos que se tienen en la entidad, el funcionario estatal anunció que estarán repartiendo cubrebocas de tela en las paradas del transporte público, dado que a partir del fin de semana es obligatorio utilizarlo en este medio de transporte.

"El gobierno del estado ya tiene y va a estar repartiendo en los sitios donde abordan los autobuses, el gobernador me ha dicho que ayudemos en eso a las personas que no tienen recursos para proporcionarles el cubrebocas, los alcaldes también van a proporcionarles cubrebocas y aquellos choferes que no cumplan con la normativa de salud, se les va a sancionar, se les va a despedir", indicó.

De la O Cavazos informó que a la fecha suman 230 casos, 14 más que el día de ayer. De éstos, 147 son validados por el InDRE y el resto fueron detectados en laboratorios y hospitales privados.

Se tienen 2,521 casos negativos y 329 sospechosos, además de 47 personas hospitalizadas, siete graves y cuatro delicados. De las personas hospitalizadas, 11 tienen diagnóstico confirmatorio de la enfermedad, mientras que el resto presenta síntomas y se encuentran en espera de los resultados de la prueba.

A la fecha 113 personas se han recuperado.