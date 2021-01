Monterrey, NL. El secretario de Salud estatal, Manuel de la O. Cavazos, indicó que debido a que se mantienen 6 indicadores del semáforo estatal en rojo o riesgo máximo, con un aumento en las cifras de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos van en aumento. Por ello, el Consejo de Seguridad en Salud decidió que se mantienen las restricciones a comercios y establecimientos.

Los comercios y servicios mantienen los horarios de lunes a sábado de las 5:00 a.m. a las 23:00 pm y cierran los domingos. Sin embargo, los lugares de entretenimiento continúan cerrados.

Indicó que la próxima semana se revisarán los indicadores para ver si puede haber algunas modificaciones en la reapertura de algunos sectores.

“Tuve la oportunidad de platicar con siete representantes de negocios de diversos sectores, diferentes giros, restaurantes, casino, salones de fiestas, los recibí y acordamos revisar los protocolos en base a como se comporte el semáforo de salud para ver si la próxima semana podemos hacer una ampliación (en las aperturas)”, indicó el funcionario.

“Esperemos que las cosas mejoren y poder tener algunas reaperturas, no de todo, estoy consciente y también no quiero decirles que a lo mejor vamos a abrir y posteriormente no, todo depende de los indicadores del semáforo de la salud y lo que decida el Consejo de Salud estatal, quien dice si abrimos o no”, adelantó.

Los indicadores

El porcentaje de ocupación de camas Covid-19 está en rojo, al pasar de 82% a 85% y el de camas de terapia intensiva pasó de 82% a 84 por ciento.

El promedio de casos nuevos subió de 856 a 1,005; el porcentaje de incremento de neumonías pasó de 56 a 60%; el promedio de casos positivos también subió dos puntos, de 61 a 63%, mientras que el promedio de defunciones fue el que tuvo el mayor incremento de 35 a 40.

En verde se mantiene la capacidad instalada para realización de pruebas, 1,000; el porcentaje de incremento de enfermedades respiratorias, en cero; el promedio de pruebas realizadas, que se mantiene en 1,068 y la tasa de transmisión que pasó de 1.15 a 1.20.

Por otra parte, este jueves 28 de enero se reportó una de las cifras más altas de casos durante la pandemia, con 1,136 casos confirmados, con lo que el número acumulado de casos alcanzó 149, 651.

Las defunciones sumaron 7,628 desde el inicio de la pandemia y este miércoles fallecieron 57 pacientes con Covid-19.

Las hospitalizaciones tuvieron un leve descenso y se ubican en 1,966, de las cuales 480 cuentan con apoyo ventilatorio.