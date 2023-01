Hoy es el tiempo de la dignidad del pueblo del Estado de México: Horacio Duarte

El Coordinador General de Precampaña de la maestra Delfina Gómez, Horacio Duarte afirmó que los del viejo régimen no son valientes sino cínicos al volver a presentarse, cuando la corrupción en la entidad ha durado un siglo.



“Nuestro movimiento está con la gente, pero no nos confiamos, sabemos que nos enfrentamos a lo viejo. Ahora dicen que son muy valientes y les digo que son cínicos, porque dicen que son valientes y durante más de 100 años han sumido a las personas en la miseria”, señaló Horacio Duarte.



Y señaló que el pueblo dará una lección de dignidad por encima del dinero y las y los militantes de Morena le darán la puntilla a los de antes, para sumar al Estado de México la transformación que se vive en el país.



“Hay que recordarles a los corruptos de arriba que no van a poder con el pueblo del Estado de México. La vez pasada la maestra ya los derrotó. La maestra Delfina les ganó a quienes hoy se dicen valientes, por eso no hay duda: hoy es el tiempo de la dignidad del pueblo del Estado de México”, manifestó Horacio Duarte.



El coordinador general de precampaña de MORENA sostuvo que 2023 es el momento de la esperanza, del cambio y sí se puede, porque no hay pueblo que aguante más de 100 años de corrupción.



“Vamos a darles una lección de dignidad, no dudamos que ahora le vamos a dar la puntilla a los más corrupto de México. Ya estamos listos, y no nos confiamos, sabemos que nos enfrentamos a los dinosaurios”.



Duarte Olivares resaltó que a los otros los unen los intereses y en un mensaje a la militancia y simpatizantes de Ecatepec, pidió una vez más, ir todos unidos y organizados para hacer realidad la esperanza del cambio.



“Les vamos a aplicar una lección de dignidad, la dignidad que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez”.



Por último, pidió que nadie se duerma en sus laureles, porque aunque hoy todas las mediciones dicen que Morena va arriba, simpatizantes y militantes deben trabajar desde todas sus secciones, pues “si lo hacemos, el Estado de México va a demostrar que vale más la dignidad que el dinero”.



“Hay que estar alertas, porque ahora los señores y la señora que ahora dicen que es muy valiente, van a querer como siempre confundirnos”, insistió.



Finalmente, Horacio Duarte dijo que la transformación, la esperanza y el cambio verdadero llegarán al Estado de México, porque hoy hay condiciones inmejorables.