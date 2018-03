Guadalajara, Jal. Pese a que advirtieron que pararían 800 unidades de 37 rutas del transporte público en protesta por el gasolinazo, para exigir un aumento a la tarifa de 7 a 9 pesos , el paro camionero en la zona metropolitana de Guadalajara fue sólo parcial.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Movilidad (Semov), Servando Sepúlveda, cinco rutas suspendieron actividades y otras nueve lo hicieron de forma parcial, por lo que advirtió que la dependencia sancionará a los transportistas que dejaron de prestar el servicio.

En este momento se están levantando sanciones a cerca de 200 unidades que son las que tenemos detectadas en estas cinco rutas ,y (en) las otras nueve (que) parcialmente no salieron a trabajar, y en estos momentos se está procediendo a hacer inspecciones en sus bases para clausurar y sancionar a quienes no están cumpliendo con el servicio , indicó Sepúlveda.

Descartan aumento

El titular de la Semov afirmó que el paro camionero no servirá como medida de presión para aprobar un aumento a las tarifas del transporte público, y reiteró que sólo a quienes cumplan con el modelo Ruta-Empresa (en lugar de hombre-camión) podrán acceder a un aumento previa aprobación del Comité Tarifario.

El hacer este tipo de manifestaciones por un grupo específico del transporte y que, por desgracia, lo he reiterado, son los mismos de siempre, son exclusivamente un grupo de transportistas de Sistecozome que siempre han buscado a través de algunos líderes, acciones de presión al gobierno , refirió Servando Sepúlveda.

Tuvieron la oportunidad de sumarse al acuerdo por los siete pesos y la mayoría de ellos no lo quiso hacer, no quiso gastar en tecnología, y hoy pretenden aprovechar esta situación para obtener un aumento sin estar dentro del proceso de la Ruta-Empresa; no es el camino , insistió el funcionario.

Tras señalar que menos de 2% de las unidades participó en el paro camionero, el titular de Semov advirtió que de continuar estas manifestaciones, el gobierno estatal tomará otras medidas.

De ir más allá, el estado tomaría la decisión de incorporar a otros camioneros en estas rutas, que están interesados y que tienen la capacidad y la voluntad de trabajar para no afectar al usuario (...) Tampoco podemos ni debemos estar distrayendo unidades de policía y unidades de tránsito como lo hicimos hoy para no afectar al ciudadano , dijo el funcionario.

