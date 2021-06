Monterrey, NL. El gobernador electo Samuel García Sepúlveda iniciará este lunes 28 de junio, una visita de trabajo en Washington, D.C., a invitación del congresista Henry Cuellar, en la que tendrá encuentros con legisladores estadounidenses, entre ellos buscará un acercamiento con Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, también con centros de investigación y cámaras de comercio.

“Empezamos el itinerario con una reunión con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, posteriormente iremos al Capitolio, a sostener reuniones con senadores y con diputados o congressman, y con Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos”, informó el gobernador electo.

La visita tiene como objetivo fortalecer la relación económica y de negocios entre Estados Unidos y Nuevo León, establecer agendas conjuntas en los temas de comercio, seguridad, energía y desarrollo binacional.

“Es una visita de trabajo que nos hace el honor de invitarnos el conocido congresista Henry Cuellar, presidente de la Cámara Bilateral México-Estados Unidos, vamos a estar de lunes a miércoles”, detalló García Sepúlveda.

García Sepúlveda salió la mañana de este lunes 28 de junio, del aeropuerto Internacional de Monterrey en vuelo comercial, y arribará a Washington en la noche, donde tendrá una cena con el congresista Henry Cuellar, y el martes iniciará su agenda.

El gobernador electo también tendrá encuentros con la US Chamber of Commerce, en el Wilson Center, una institución independiente y no partidista de investigación y análisis, con la Agencia Federal de Energía y otras dependencias.

“Todas muy importantes para la reactivación del estado de Nuevo León, la vacunación y temas como comercio exterior, energías renovables, y todo obviamente en esta agenda bilateral es muy importante (para la relación) que tendrá Nuevo León con Texas, con Estados Unidos”.

“Sin duda si nos agarramos de ese crecimiento que tendrá el país vecino del norte, nos deberá ir muy bien aquí en la reactivación económica”, afirmó García Sepúlveda.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos creció 6.4% en el primer trimestre de este año, debido a la acelerada vacunación contra Covid-19, así como el paquete de ayuda del presidente Joe Biden.

Al respecto, economistas han mencionado que esto puede impulsar al estado, debido a que las exportaciones hacia ese país alcanzaron 3,315.4 millones de dólares en marzo de 2021, lo que representa un incremento de 7.01% con relación al mismo mes de 2020, según Data Nuevo León.