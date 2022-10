Rocha inauguró el colector Niños Héroes de Los Mochis

También supervisó los trabajos de construcción de la carretera a Vallejo, que se terminará en diciembre.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a 20 de octubre de 2022.- En una nueva gira de trabajo por Los Mochis, el gobernador Rubén Rocha Moya inauguró el colector de drenaje sanitario Niños Héroes, en su primera etapa y puso en marcha los trabajos de inicio de su segunda etapa, y previamente supervisó la construcción de la carretera a Vallejo, obra que le pidió personalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, a solicitud que le hiciera el ex ligamayorista oriundo de esa comunidad, Teodoro Higuera.

Cabe destacar que en estas tres obras se invertirán en total alrededor de 80 millones de pesos, las cuales cumplen con el propósito de llevar a la gente obras de gran sentido social, que vengan a solucionar sus problemas cotidianos, sus necesidades del día a día, que son las más sentidas.

El gobernador Rocha fue recibido en Los Mochis por el presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, para también en compañía del secretario de Obras Públicas, José Luis Zavala Cabanillas, trasladarse al ejido Olas Altas, justo al entronque de la carretera a Villa de Ahome con la carretera a Vallejo, para supervisar los trabajos que están muy avanzados, pues ya están listas las terracerías para echar la carpeta asfáltica, en sus 4.2 kilómetros de longitud, cuya inversión será de 30 millones 451 mil pesos, la cual quedará lista para el 21 de diciembre.

Enseguida, el gobernador Rocha, el alcalde Vargas y el secretario Zavala se trasladaron a la colonia centro de Los Mochis, para inaugurar la primera etapa del colector Niños Héroes, en su tramo de 750 metros, desde la calle Ignacio Ramírez hasta el callejón Hermenegildo Galeana, que tuvo una inversión de 25 millones de pesos, mientras que en la segunda fase, desde ese mismo callejón hasta la calle Tenochtitlan, de otros 725 metros de longitud, se aplicarán 24 millones de pesos más, trabajos que se pusieron en marcha de manera simultánea una vez que se inauguró el primer tramo.

"Ni una sola obra pública que hagamos nosotros le va a costar a los habitantes, nada, ni carreteras, ni calles pavimentadas, ni drenajes, ni agua potable, no le vamos a pedir que junten, que hagan un comité para que junten el recurso y luego ver si les llega su turno. No, porque no es un recurso ni del presidente ni del gobernador, es un recurso del pueblo y lo tenemos que destinar con la sabiduría que debe tener el gobernante que es saber destinar el recurso para lo que es útil para la gente", dijo el gobernador Rocha.

Al respecto, adelantó que para el municipio de Ahome se tiene un programa para la pavimentación de 40 calles, en coordinación con el Ayuntamiento, obras que iniciarán antes de que termine este año.

El mandatario estatal destacó también que se construirá un colector en la colonia Magisterial, al pie del Cerro de la Memoria, como obra complementaria de este colector Niños Héroes, pues los deslaves del cerro han sido los que a lo largo de los 50 años que tenía este colector han ocasionado su colapso, por lo que para garantizar una vida útil de otros 60 años de este colector será necesaria esa otra obra.

"Éstas son obras que no se ven, y que normalmente no se quieren hacer, pero son muy útiles, ustedes ya no se van a inundar, vamos a hacer estas dos obras y las dos de arriba -de La Magisterial- estas cuatro obras nos va a permitir que ya no se inunde la ciudad de Los Mochis", precisó.