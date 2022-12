Rocha entrega cinco nuevas calles pavimentadas para Culiacán

Tan sólo en su primer año, con 74 calles construidas, ya se duplicó lo hecho en los últimos tres años de la administración anterior, cuando se hicieron 35 vialidades.

Aguaruto, Culiacán, Sinaloa, a 27 de diciembre de 2022.- El gobernador Rubén Rocha Moya visitó la sindicatura de Aguaruto, para inaugurar de manera simultánea desde este lugar cinco nuevas calles que se construyeron en distintas colonias populares del municipio de Culiacán, las cuales representaron una inversión cercana a los 22 millones de pesos.

Cabe destacar que con estas cinco nuevas vialidades, ya se construyeron entre Gobierno del Estado y Ayuntamiento de Culiacán, un total de 74 calles, cantidad que duplica lo realizado durante los últimos tres años de la administración estatal y municipal anterior, cuando se pavimentaron 35 vialidades, explicó por su parte el secretario de Obras Públicas, José Luis Zavala Cabanillas.

Durante su mensaje a los beneficiarios de la sindicatura de Aguaruto, el gobernador Rocha destacó que el sello distintivo de su gobierno, emanado de la Cuarta Transformación, es realizar obra de alto sentido social, como es satisfacer las necesidades básicas de la población, no las grandes obras faraónicas de cientos de millones de pesos de costo, sino las acciones que buscan proveer los servicios de los que carecen los habitantes, como agua potable, drenaje, electrificación, reparación de caminos, construcción de carreteras vecinales y desde luego, pavimentación de calles en colonias populares, como en este caso, para que los colonos ya no vivan entre el polvo y el lodo que se genera en temporada de lluvias.

“Las prioridades nuestras es eso, por eso la obra nuestra es con sentido social: agua, luz; aquí me dijeron de una colonia que no tiene alumbrado, ya le di instrucciones a José Luis para que se los ponga. El drenaje, los caminos, las calles, que son con pavimento hidráulico, ¿y cuánto te cobraron? Nada, nosotros no cobramos por las obras, ustedes no deben nada por la calle”, precisó.

Por otra parte, el gobernador Rocha atendió las peticiones que le hicieron los habitantes de esta sindicatura, y se comprometió a comprar un terreno de dos hectáreas para ampliar el panteón del lugar, también construir un parque recreativo en la colonia Las Amapas, de esta misma sindicatura, y como una acción de gobierno, giró instrucciones al subsecretario de Gobierno, Rodolfo Jiménez, para en lo sucesivo prohibir la circulación de góndolas por el centro de la sindicatura, en atención a la queja que hicieron los vecinos, pues para ahorrar tiempo los choferes cruzan el pueblo en lugar de utilizar el camino que se les habilitó desde la carretera hasta el punto de extracción de materiales pétreos, causando contaminación, el aumento de tráfico vehicular y el peligro para los transeúntes por el paso de las pesadas unidades de carga.

A su vez, el secretario de Obras Públicas, José Luis Zavala Cabanillas, informó que las cinco calles que se entregaron de manera simultánea son la Canal de Panamá, aquí en Aguaruto; la avenida del Júbilo, en la colonia 4 de Marzo; calle Moctezuma, en la colonia Rosario Uzárraga; calle Puerto de Altata, en El Vallado; y la avenida Cerro Baymena, en la colonia Buenos Aires, que totalizan una longitud de 1 mil 353 metros y una inversión en su conjunto de 21 millones 755 mil pesos.

Por su parte, el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, le agradeció al gobernador Rocha la construcción de este paquete de cinco nuevas calles, que vienen a atender demandas muy añejas de sus beneficiarios, quienes por años solicitaban la pavimentación de sus respectivas calles.

“Ésta es una de las calles principales, donde tenían el sueño de muchos años de que se pavimentara, y hoy celebramos eso, en estas épocas navideñas qué mejor regalo que recibir esto. Entonces quiero felicitarlos por eso, agradecerle al gobernador este tipo de obras, como él lo ha mencionado, obras con un alto sentido social”, dijo.

El gobernador Rocha fue acompañado en este evento por varios diputados locales, entre ellos la legisladora por este distrito, María Victoria Sánchez Peña, quien dio la bienvenida y fue la primera en agradecerle al mandatario estatal por haber hecho posible la cristalización de este proyecto de pavimentación que ella misma había gestionado.