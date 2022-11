Rocha desglosa su Presupuesto 2023; es un 10.95% superior al de este año

En la propuesta de presupuesto de 64 mil 504 millones de pesos, los mayores incrementos son en obra pública, basificación en Salud y Programas Sociales

Culiacán, Sinaloa, a 28 de noviembre de 2022.- Durante su Conferencia Semanera, el gobernador Rubén Rocha Moya hizo un desglose de su Presupuesto de Egresos 2023 que este viernes envió al Congreso del Estado para su aprobación, el cual consiste en una propuesta de 64 mil 504 millones de pesos, que es un 10.95 por ciento mayor con respecto al aprobado para este 2022, y donde se contemplan incrementos en varios programas, siendo los de mayor magnitud, la obra pública, los programas sociales, la basificación de trabajadores de la salud, aportaciones a los municipios y un incremento a la UAS.

El mandatario estatal se hizo acompañar por el secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, quien hizo la explicación a detalle del contenido de la propuesta que él mismo entregó el viernes a los diputados de la 64 Legislatura, por instrucciones del propio gobernador Rocha.

El secretario detalló que para el 2023 se pretende ejercer un presupuesto de 64 mil 504 millones 514 mil 676 pesos, cantidad que es mayor en un poco más de 6 mil millones de pesos con respecto al presupuesto aprobado este año, y que representa un incremento de 10.95 por ciento.

“Este año en el 2023 tuvimos un incremento de un poco más de 6 mil millones de pesos que es el 10.95 por ciento de incremento presupuestal. Los principales incrementos en el Presupuesto de Egresos es una pregunta que me hicieron saliendo del Congreso el viernes, se hizo aquí un resumen de algunos de ellos, no todos, pero los principales: A los municipios traen un incremento de 725 millones de pesos, es el 14.40 por ciento; en obra pública que fue uno de los principales que tuvieron incremento es el 43 por ciento, el año pasado eran 1 mil 68 millones, este año son 1 mil 532 millones; el ISSSTESIN el año pasado tuvo 2 mil 393 millones y este año tiene 2 mil 856 millones, son 463 millones de pesos más, es un 19.35 por ciento”, informó.

El secretario Díaz detalló que los programas sociales tendrán un incremento del 25 por ciento, pues de 1 mil 803 millones 350 mil pesos ejercidos en este año, para el 2023 se propone un presupuesto de 2 mil 264 millones 762 mil pesos, una diferencia de 461 millones 412 mil pesos.

El mayor incremento en términos porcentuales será en basificaciones del sector salud, donde se contempla otorgar 500 plazas, que representará un costo de 165 millones 3 mil 28 pesos, cantidad que es superior en 56 millones 903 mil 28 pesos (un 52.64 por ciento) con respecto a los 108 millones 100 mil pesos aplicados en este año.

La propuesta de presupuesto contempla además 297 millones 532 mil pesos para el programa de pensiones a personas con discapacidad; 70 millones de pesos en apoyo a desplazados; 100 millones de pesos al Programa La Escuela es Nuestra; 84 millones 150 mil pesos a proyectos de promoción económica; 54 millones de pesos al Bienpesca estatal; 40 millones de pesos al programa de motores marinos; y 339 millones de pesos para diversos programas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, como apoyo a temporaleros, establecimiento de praderas, entrega de semilla y forrajes, estatus zoosanitario, pago de coberturas para la cosecha de maíz, incluido un apoyo estatal de 10 millones de pesos para la construcción del canal principal “Metate Fuerte Mayo”, obra a cargo de la comisión Nacional del Agua.

Por otra parte, el secretario Díaz Vega informó que también se planteó al Congreso del Estado una reforma a la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, para cambiar los plazos en que los contribuyentes tienen que cubrir los trámites vehiculares, pues actualmente la fecha límite es única para todos, que es el 31 de marzo de cada año para el vencimiento del refrendo vehicular, y la propuesta que se hizo es que sea al año de realizar el alta de placas, a fin de no concentrar todos los pagos para marzo, sino que cada contribuyente tenga diferente vencimiento en su trámite.

“Una modificación que mandamos también en la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, como ustedes bien saben las placas vencen siempre el día último de marzo, ésa es la iniciativa que se mandó este año para que no se hagan esas aglomeraciones es que cada vez que alguien compre un carro o saque unas placas nuevas su vencimiento sea al año siguiente de esa fecha para que a todos se nos venza un año después porque también si sacamos unas placas en octubre hay que volver en marzo, entonces si vas ahorita que es 28 de noviembre la idea es que se venza el año que entra y de esa manera vamos a hacer que la gente no se aglomere, que la gente no se amontone”, dijo.