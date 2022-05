Dio a conocer que ya se licitó la construcción de un nuevo Centro de Justicia para las Mujeres, en Mazatlán

Culiacán, Sinaloa, a 4 de mayo del 2022.- Al instalar la Mesa Técnica de Coordinación Institucional para Promover el Acceso a la Justicia y la Atención de Mujeres y Niñas, el gobernador Rubén Rocha Moya convocó a todos los participantes a involucrarse en este objetivo, y por su parte, aseguró que su gobierno cada vez más se encargará de promover la erradicación de la violencia hacia este sector y en la implementación de una real cultura de género en favor de las mujeres.

El mandatario estatal instaló este organismo en presencia de la doctora Fabiola Alanís Sámano, comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, todo su gabinete, colectivos de la sociedad civil y los alcaldes y representantes de los cinco municipios que desde el 2017 solicitaron la Declaratoria de Alerta de Género, los cuales son Culiacán, Ahome, Mazatlán, Navolato y Guasave.

En su mensaje, el gobernador Rocha destacó que aunque se tiene una reducción del 41 por ciento en homicidios dolosos contra las mujeres desde que se decretó esta Alerta de Género, así como en el rubro de feminicidios, con 6 contra los 11 registrados en hace un año, no son cifras para declararse triunfalistas, pues con uno solo que se presente es preocupante porque se atenta contra la vida de las mujeres.

“No vamos a estar contentos, no podemos sacar las estadísticas y decir que estamos mejorando, sí qué bueno, porque es nuestra obligación mejorar, pero no podemos decir ¿saben qué? ahora van menos, pues aunque haya una debemos estar preocupados. Entonces éste es un tema de primera importancia, nosotros tenemos mucho compromiso con ello”, precisó.

Aquí aprovechó el gobernador del estado para dar a conocer que ya se licitó la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres de Mazatlán, y pronto se licitará otro en la ciudad de Los Mochis, además de que se comprometió a crear los refugios temporales para mujeres que sean necesarios.

En este mismo sentido, informó que ya giró instrucciones al secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, para conformar un grupo de policía de género, como primeros respondientes ante los llamados de auxilio de violencia intrafamiliar en perjuicio de las mujeres.

El gobernador Rocha le informó a la comisionada nacional Fabiola Alanís que una de las primeras acciones de su gobierno fue crear la Secretaría de las Mujeres, que dirige Tere Guerra Ochoa, en respuesta a un compromiso personal de promover la cultura y paridad de género en su administración.

“Yo tengo una secretaria de las Mujeres, y le pudiera decir a mi secretaria, ahí represéntame ante las mujeres, pero yo quiero estar en la medida de lo posible junto con ella y no mandarla como representante, que esté ella como secretaria, porque me interesa estar, que me vean la cara, el compromiso que hay, pues en serio me mortifica, no queremos poses”, señaló.

El mandatario estatal reiteró su agradecimiento a todos los miembros de esta Mesa de Coordinación para establecer el compromiso de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. “Mi convocatoria es para que todos nos involucremos en este trabajo”, concluyó.

Por su parte, Fabiola Alanís felicitó al gobernador Rocha por haber integrado un gobierno paritario entre hombres y mujeres, con una evidente cultura de género que en Sinaloa llegó para quedarse, y destacó que el mandatario estatal haya propuesto al Congreso a una mujer para ocupar uno de los cargos más importantes, hablando precisamente de justicia para las mujeres, como es la fiscal Sara Bruna Quiñonez Estrada.

La comisionada nacional agradeció la voluntad de todas las autoridades y colectivos de la sociedad civil para poner en marcha estas Mesas de Coordinación, porque uno de los grandes desafíos es avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Destacó que las cifras indican que cada día se asesinan a diez mujeres en todo México, por el simple hecho de ser mujeres, por razones de género, mientras que la pandemia del COVID que obligó a la reclusión en los hogares, generó un alza en los casos de violencia hacia las niñas y adolescentes, donde en 9 de cada 10 casos, los agresores forman parte del círculo cercano de las víctimas.

Alanís Sámano consideró que para abatir la impunidad hacia los feminicidios, toda muerte violenta de una mujer, debe empezar a ser investigada como feminicidio, al contrario como se hace actualmente, donde primero de entrada se tipifica como homicidio doloso y de existir las agravantes de género, se reclasifica como feminicidio.

A su vez, la secretaria Tere Guerra Ochoa dio a conocer algunas cifras al respecto, y en un comparativo desde el 2017, año en que los cinco municipios mencionados solicitaron la Declaratoria de Alerta de Género, en el tema de mujeres asesinadas, donde se incluyen los feminicidios y homicidios dolosos, hay una reducción del 41 por ciento, pues en el 2017 fueron 86 mujeres asesinadas y en el 2021 se cierra con 50 casos.

En cuanto al comparativo del primer cuatrimestre, considerando la estadística del 2021 con un promedio de 17 en los primeros cuatro meses, en este periodo de enero a abril del 2022 se tienen registrados 11 casos, de los cuales 6 han sido tipificados como feminicidios.

En contraparte, se incrementaron un 105 por ciento las denuncias de violencia intrafamiliar, pues de 2 mil 272 carpetas de investigación registradas en el 2017, se cerró el año pasado con 4 mil 656 casos.

“Sin embargo, como hemos dicho, en el tema de violencia contra mujeres, no podemos bajar la guardia, nunca hay que cantar victoria, la violencia está presente, está en las calles y tenemos que fortalecer las acciones”, dijo.