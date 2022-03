Querétaro, Qro. Operadores de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) local se sumaron al paro nacional para exigir condiciones de seguridad al transitar por las carreteras del país.

El director general de Amotac, Omar Ortiz, manifestó que cada mes en el estado se presentan en promedio de tres a cuatro robos a transportistas; algunos de los focos rojos se localizan en San Juan del Río, Pedro Escobedo, así como en los límites con Apaseo El Grande, Guanajuato.

A nivel local, expuso, han logrado trabajar de la mano con el gobierno estatal para poder inhibir esta incidencia; no obstante, aumenta el riesgo cuando circulan por otras regiones del país.

“En el estado tenemos todavía un número muy bajo (de robo a transporte), es por eso que nos seguimos sumando con la Guardia Nacional, con la policía municipal y con el gobierno del estado, para que esto continúe, pero desgraciadamente nosotros no sólo circulamos en el estado, tenemos que salir por toda la República a surtir la canasta básica, a hacer los servicios de turismo y en otros estados nos encontramos en esta situación”, explicó.

Tan sólo en este año, expuso, reportan hasta la fecha alrededor de 2,000 robos a transportistas en el país, sin embargo, agregó que hay delitos que no se denuncian por temor a represalias.

“A veces los compañeros tienen temor a las represalias, porque cuando los asaltan les roban sus pertenencias y les dicen que si declaran y denuncian pues ya lo tienen ubicado, por eso los (robos) que se tienen registrados son menos que los que suceden”, expuso.

Ante esta situación, explicó, han optado por restringir las horas en que circulan por las carreteras del país, con la finalidad de reducir riesgos.

Aun cuando en Querétaro no hay una alta incidencia de robos, los transportistas locales circulan por diversas zonas de alta incidencia, además de detectar focos rojos en entidades circundantes, explicó.

“En Querétaro afortunadamente no hemos llegado a esas situaciones (asesinatos de operadores), hemos trabajado con gobierno del estado y con municipios para que esta situación no nos alcance, desgraciadamente tenemos estados vecinos como Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México que no podemos decir la misma situación”, mencionó.

Por tanto, operadores de Querétaro se sumaron al paro nacional de transportistas, a través de dos puntos: en la capital del estado, en la lateral de la carretera federal 57 y en el municipio de San Juan del Río, donde estacionaron sus unidades en forma de manifestación.

Peticiones

A nivel nacional, la asociación planteó diversas peticiones a las autoridades de los diversos órdenes de gobierno: seguridad en las carreteras, que la Guardia Nacional intervenga para frenar la incidencia delictiva contra el sector; tarifas oficiales para el transporte, para poder renovar las unidades.

Así como prohibir los vehículos doblemente articulados, por los riesgos de accidentes; disminuir el costo para transitar por las autopistas, debido a que están en mal estado; rechazaron el pago de permisos municipales al entrar a ciudades.

Además, pidieron una ampliación de plazo para cumplir con el complemento de Carta Porte; reducción en los precios de los combustibles, entre otras demandas.

estados@eleconomista.mx