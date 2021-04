Querétaro, Qro. El sector restaurantero se mantiene a la expectativa del curso que tome el periodo vacacional y su impacto en las restricciones sanitarias, por lo que hicieron un llamado a los turistas a reservar previo a su visita en los establecimientos.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) delegación Querétaro, Octavio Mata Rivera, destacó que para estas unidades económicas no es viable retornar a más restricciones, por tanto, hizo un llamado a ejercer un turismo responsable y evitar aglomeraciones en los días de asueto.

La apuesta del sector es avanzar del actual Escenario B a los parámetros de apertura del Escenario A, donde se prevén mejores condiciones para incentivar la recuperación económica de los restaurantes.

“A ser sumamente cuidadosos y sumamente responsables no puede haber una tercera ola, y nosotros no podemos regresar a un escenario que no nos favorezca, al contrario, tenemos que buscar un Escenario A donde las condiciones para el sector restaurantero sean mucho mejor y podamos tener una reactivación mucho más rápida, porque la situación está siendo muy muy delicada, estamos trabajando para sobrevivir entonces necesitamos buscar un mejor escenario, no podemos retroceder bajo ninguna circunstancia”, dijo.

El representante de la industria restaurantera instó a los turistas que visiten el estado a hacer reservaciones previamente, con el objetivo de evitar aglomeraciones y facilitar un mayor control de los aforos, así como inhibir riesgos de contagios.

“No sólo en puntos turísticos, en todos lados, que puedan hacer la reservación para nosotros estar preparados y poder tener controlados estos espacios, eso sí sería sumamente importante que pudieran apoyarnos con eso la ciudadanía y los turistas, y esto nos ayuda para tener los espacios todavía más controlados”, destacó.

En el Escenario B –vigente al menos al 11 de abril– los restaurantes y/o cafeterías –incluye restaurantes en viñedos– pueden abrir hasta las 22:00 horas de lunes a sábado, con 50% de ocupación, y los domingos hasta las 18:00 horas.

Al corte del miércoles los restaurantes reportan estar en promedio a 35% de sus ventas, mostrando una baja de 10 puntos porcentuales respecto a 45% reportado en las primeras semanas del año, proyectando que al concluir este fin de semana el balance sea más positivo.

Turismo

Tras los cierres anunciados en puntos turísticos de la zona serrana, Mata Rivera destacó que este tipo de medidas también tendrían efecto en el sector restaurantero.

“Pues ojalá y no sea así porque efectivamente sí están llegando pocos turistas y los pocos que puedan llegar encuentran estos espacios, puntos, cerrados, sí nos afecta considerablemente a nosotros y la gente no se va con buena imagen de Querétaro”, refirió.

En el municipio serrano de Pinal de Amoles, la administración municipal anunció que los destinos turísticos permanecerán cerrados en este periodo vacacional, por lo que sólo tendrán acceso las personas que hayan realizado su reservación con anterioridad, con la finalidad de cumplir con las disposiciones sanitarias.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo del estado, la entidad proyecta recibir a 50,000 turistas y una derrama económica por 260 millones de pesos del 29 de marzo al 9 de abril.

Para estas fechas se pronostica lograr una ocupación hotelera de 30%, previendo que en los días jueves, viernes y sábado santos haya llegado a 40 por ciento.

Hasta el periodo vacacional del 20219, previo a la pandemia de Covid-19, estas vacaciones representaban el periodo de mayor afluencia turística hacia la entidad, a excepción del año 2020, cuando en el mismo lapso inició el confinamiento a causa de la pandemia, generando que prácticamente el estado no recibiera turistas.

