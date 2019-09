Guadalajara, Jal. Ante el riesgo de paralizar a la industria por la falta de insumos, y debido a que no hay lugar para estacionar a los miles de camiones de carga que todos los días ingresan a la ciudad, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) llamó a las autoridades estatales a reconsiderar la restricción de horarios para que los tráileres puedan ingresar a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Si limitamos tres horas en la mañana, ¿dónde se van a parar esos miles de camiones?, no hay lugar, no hay espacio. Pero no es ese el mayor problema, ¿qué va a pasar con la industria?, ¿se va a parar la industria?”, cuestionó el vicepresidente del organismo, Manuel Sánchez Benavides.

De acuerdo con el plan del gobierno estatal para regular el transporte de carga en la ciudad, los transportistas estarían impedidos para ingresar al área metropolitana en un horario de 6:00 a 9:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.

Sin embargo, Sánchez Benavides advirtió que sólo por la prolongación López Mateos, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que es el ingreso a la ciudad de quienes transportan mercancía desde el puerto marítimo de Manzanillo, Colima, diariamente ingresan a la ciudad hasta 15,000 camiones de carga.

“Tres horas parados, ¿en dónde? Solamente de Manzanillo a Guadalajara son 7,000 embarques todos los días, dobles remolques. Probablemente, 13,000, 15,000 camiones tienen que entrar a la ciudad”, precisó el vicepresidente de Conatram.

Por su parte, el presidente nacional del organismo, Elías Dip Ramé, lamentó que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez haya olvidado, según dijo, el compromiso que contrajo con los transportistas para escuchar a los empresarios antes de tomar decisiones relacionadas con el sector.

“No puede darle Alzheimer a un político al tratar de resolver los problemas del transporte. Yo le pido al gobernador y a su equipo que razonen y midan las consecuencias. Es un mal necesario, ¿cómo va a entrar la carga?”, subrayó el dirigente nacional de los autotransportistas.

De acuerdo con el Instituto Metropolitano de Planeación, todos los días entran y salen de la ciudad 69,848 vehículos de carga, de los cuales 4% son de doble remolque y 35% son tráileres, por lo que a alrededor de 40% del parque vehicular de carga se le estaría restringiendo el horario para circular en la ciudad.

