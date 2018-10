Guadalajara, Jal. Representantes de la iniciativa privada de Jalisco reprobaron la decisión del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, basado en una consulta ciudadana “llena de vicios”.

“Esto le va a generar, y es lo que nos preocupa, mucha incertidumbre a quien vaya a invertir en los próximos años en México porque las metodologías para tomar decisiones de proyectos que generen desarrollo para nuestro país, creemos que no son las adecuadas”, dijo a El Economista el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en Jalisco, Luis Méndez Jaled.

El dirigente de los constructores en la entidad, manifestó que hay preocupación en ese sector por el hecho de que las decisiones del país se tomen de la misma manera “porque se podría desvirtuar cualquier tipo de proyecto y cancelar cualquier tipo de obras”.

El presidente de CMIC subrayó asimismo que lo que más trasciende luego de decidir la cancelación del NAIM tras una consulta ciudadana que no tuvo diversas irregularidades, “no es un tema económico, es un tema de Estado de Derecho y desarrollo integran de nuestro país”.

Por su parte, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Daniel Curiel, señaló que “se equivoca Andrés Manuel López Obrador al tratar de cancelar (el proyecto); habrá que ver primero si lo puede hacer, hoy él no es presidente y no puede estar cancelando el aeropuerto en primer lugar y habrá que esperar una reacción de los contratistas, seguramente habrá demandas contra una decisión en ese sentido”.

El dirigente de los industriales cuestionó la validez de la consulta toda vez que, dijo, presentó diversas irregularidades.

“Primero, la encuesta tiene vicios, segundo, él es todavía un presidente electo, no puede tomar decisiones, no está en el poder, no está ejerciendo todavía la autoridad y no tendría por qué vincular el resultado de esa encuesta que se hizo”, subrayó el coordinador del CCIJ.

Añadió que “si el presidente de la República no tiene la facultad y no tiene los medios para tomar una decisión técnica correcta, pues entonces no debería ser presidente…Habrá que ver cuáles son las consecuencias legales para tomar una decisión como la que está pretendiendo por medio de una encuesta que a todas luces está dirigida”.

En tanto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Mauro Garza, indicó que “por el bien de nuestro país, esperamos que las decisiones en relación con la continuidad de la obra del Nuevo Aeropuerto de México, sean acertadas y no queden sujetas a factores políticos sino a sustentos técnicos que comprueben la viabilidad financiera y operativa”.