Región norte, con las mayores oportunidades de crecimiento para certificaciones verdes inmobiliarias

Ciudad Juárez, Chih. Ante las nuevas condiciones climatológicas y el agotamiento de recursos naturales, se proyecta que aumente la demanda de certificaciones sustentables para la generación de proyectos de construcción, precisamente, la región norte será la que tenga una mayor tasa de crecimiento para no perder su competitividad, coincidieron empresarios, especialistas y autoridades.



Derivado de la colocación de la primera piedra de HubsPark Ciudad Juárez, Jonathan Pomerantz, Chief Investment Officer de Grupo Meor, explicó que uno de nuevos los factores que se están tomando en cuenta para la concretación de complejos, sobre todo industriales, son las certificaciones de sustentabilidad.



Precisó que éstas te indican qué tan preparado es un inmueble en materia ecológica y también para generar resiliencia ante el cambio climático.



“Son certificaciones que indican cómo va a ser el gasto de energía, cómo va a ser el tema de los desechos. Definitivamente, es un nuevo elemento que está entrando para el desarrollo industrial”, recalcó.



La especialista en el sector inmobiliario y de construcción verde, Alicia Silva, expuso que precisamente estas certificaciones son los nuevos elementos que se evalúan para ver qué tan rentable es un desarollo, así como una ciudad en términos de sustentabilidad.



La arquitecta indicó que este tipo de certificaciones son las Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) y se prevé que con la reconfiguración de la pandemia y del cambio climático haya un crecimiento en la demanda de 30 por ciento.



“Está creciendo muchísimo este mercado de certificaciones. Justamente, cuando hay una crisis ambiental es cuando la gente voltea a ver más la certificaciones y la sustentabilidad, porque básicamente todas las certificaciones son una hoja de ruta de cómo lograr la eficiencia, cómo lograr la autosuficiencia, entonces por ejemplo en el tema del agua, la certificación LEED tiene todo el camino para poderte volver completamente autosuficiente en temas del agua y no padecer cuando no haya agua”, subrayó.



Precisó que ante el hecho de que a nivel internacional el mercado inmobiliario está creciendo a partir de esas certificaciones, sumado a que México está enfrentando una reconfiguración climática, la región norte será la que crezca más,



“Ahorita es la frontera norte, toda la frontera norte, o sea, Tijuana, Juárez tienen un auge ahorita en certificaciones verdes (...) Todo el mundo está haciendo investigaciones para ver qué cómo se puede mejorar la sustentabilidad en esa zona, sobre todo en la parte turística, porque tienen un impacto muy grande en los ecosistemas”, añadió.



El secretario del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Héctor Ortiz, recalcó que debido a que la urbe se está preparando en ser sustentable y en que los edificios estén certificados, se prevé que en los próximos tres años se concreten 20 proyectos industriales.



“Ciudad Juárez es una urbe que está abierta a todos para el desarrollo y las certificaciones son un elemento que está permitiendo crecimiento. Nosotros nos estamos adelantando para atraer todas estas oportunidades. Queremos que tengan confianza en que aquí las inversiones que se hagan van a tener el retorno que se requiere”, agregó.

Inician construcción

El nuevo HubsPark Ciudad Juárez cuenta con una inversión de 600 millones de pesos y se proyecta que la construcción dure dos años.



Como tal, el parque industrial cuenta con 85,125 m2 de superficie y una construcción aproximada de 42,799 m2, las naves buscan albergar empresas de talla nacional e internacional del sector manufacturero y logístico.



“Hubspark Ciudad Juárez tiene una ubicación privilegiada y características flexibles y únicas que permiten adaptarse a las necesidades de cualquier compañía. Por ejemplo, sus naves industriales clase A, con las mejores especificaciones del mercado, son híbridas, es decir, sus dimensiones las hacen aptas para albergar empresas que solo buscan almacenar mercancía y también recibir a aquellas que quieren manufacturar”, comentó Jonathan Pomerantz.



Se estima generar 1,200 empleos directos para mano de obra calificada, así como 2,200 indirectos.



Meor busca construir el parque en un tiempo estimado de 2 años.

