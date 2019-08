Querétaro, Qro. La región que conforma la Alianza Centro-Bajío-Occidente es uno de los principales polos de desarrollo económico del país; sin embargo, tres de las cinco entidades reportaron decrecimiento en sus actividades económicas durante el primer trimestre del año.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, refirió que la región tiene potencial para forjarse como una de las más competitivas de Latinoamérica.

Los componentes que abonan al desarrollo de la zona, expuso, son su ubicación geográfica, en el centro de México, así como el desarrollo empresarial y tecnológico.

Ante el bajo crecimiento económico del país y de entidades que conforman la región, en el primer trimestre del año, el empresario indicó que hay optimismo, dado que es de las zonas con más aporte al desarrollo de la economía nacional.

“Si bien es cierto que los datos del último semestre no son los mejores, no tenemos absolutamente ninguna duda que esta región está llamada a ser la zona de desarrollo económico más competitiva de América Latina, tiene todo para lograrlo: ubicación, capacidades tecnológicas, empresas, no hay ninguna duda de que hay que trabajar todos juntos para que esto se mantenga y pueda ser potenciado”, declaró.

Desde hace tres años, contextualizó, la Coparmex ha trabajado de la mano con gobiernos locales, generando el antecedente de lo que actualmente es la alianza regional que está conformada por Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí.

“Para nosotros, la región Centro-Bajío-Occidente es la región tractora del desarrollo económico del país, hemos estado trabajando desde hace tres años en la conformación de lo que hoy se conoce como la Alianza Centro-Bajío-Occidente”, comentó Gustavo de Hoyos.

En relación con la viabilidad de promover este tipo de esquemas de regionalización en otras zonas del país, señaló que esto podría darse acorde con las particularidades de cada región.

“En la Coparmex estamos impulsando varias iniciativas, ésta por ser la zona de mayor desarrollo económico, la que empezó primero, me parece que va a ser la que va a ir abriendo surco para que puedan repetirse en otros lugares con sus características”, manifestó.

A la baja

En el primer trimestre del año, la actividad económica de las entidades que conforman la alianza mostró descensos en tres de las cinco.

De acuerdo con datos desestacionalizados del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la variación anual de la región fue de -0.2% anual, producto de los crecimientos en Jalisco (0.3%) y Querétaro (1.5%), así como las caídas en Aguascalientes (1.2%), Guanajuato (1.0%) y San Luis Potosí (0.7 por ciento).

Claroscuros

Ante la disminución de 0.7% anual del Producto Interno Bruto nacional en el segundo trimestre del año, el presidente de la Coparmex dijo que en este resultado ha influido un conjunto de decisiones que ha tomado el gobierno federal.

A nueve meses del inicio de la nueva administración federal, aseguró que ha sido una gestión de claroscuros, enmarcada por aciertos en materia de reducción del gasto interno de la Presidencia, combate a la corrupción y el avance en la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, así como factores negativos, tal es el caso del rezago en el crecimiento del país y la generación de un clima de desconfianza que desalienta inversiones nacionales e internacionales.

“También señalamos que ha habido un conjunto de decisiones muy dañinas para el país, nos parece que muchas de esas decisiones en materia energética, en materia de infraestructura, han sido los principales detonadores del prácticamente nulo crecimiento que tenemos en el país, el gobierno federal es el responsable primario de que no se está dando inversión y no se esté dando crecimiento en el país”, destacó.

Por tanto, puntualizó, es factible que el país logre crecimientos económicos anuales de 4%; sin embargo, deben tomarse decisiones con base en información sustentada y datos correctos.

Necesario, generar iniciativas locales

Querétaro, Qro. Frente a las brechas de desarrollo económico que hay entre las diversas regiones del país, es necesario generar iniciativas locales que fortalezcan el crecimiento de zonas como el sureste, refirió el expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de 1993 a 1995, Antonio Sánchez Díaz de Rivera.

Por tanto, pugnó por propiciar el surgimiento de estrategias que comiencen desde promover el desarrollo de los municipios, tanto en materia económica como social.

“Iniciativas locales de todo tipo, este país durante años ha sido, centralista (...) Necesitamos que se crezca racionalmente, que se crezca en todos los sentidos: ciudadano, económico, cívico y es importante que así sea, que venga con la búsqueda de bienes comunes en las localidades, lo que requieren los municipios, insistimos en que hay que fortalecerlos de tal manera que el desarrollo venga de bajo hacia arriba”, indicó.

La región Bajío, destacó, es un ejemplo de crecimiento económico para el país; mientras que el sureste es una de las regiones donde es necesario reducir la brecha social y económica que las diferencia; por tanto, expresó, es necesario promover la economía social.

“Hoy más que nunca necesitamos iniciativas locales y Querétaro juega un papel importante, esa alianza que se ha hecho del Bajío al occidente, no nada más por el crecimiento económico que ha tenido, no hay que perder de vista que lo importante es buscar el bien común”, declaró Sánchez Díaz de Rivera.

Según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la actividad económica de la Alianza Centro-Bajío-Occidente promedia un crecimiento anual de 3.7% entre el 2016 y el primer trimestre del 2019.

Mientras la región sur-sureste, en igual periodo de análisis, registra una caída de 0.02 por ciento.

En este contexto, Querétaro fue sede del primer encuentro de la gira Construyendo México: la aportación de la Coparmex, con el cual la confederación conmemora su 90 aniversario.

