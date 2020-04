Querétaro, Qro. Los efectos de la emergencia sanitaria por el coronavirus afectan las actividades secundarias del estado, generando un impacto en las condiciones de empleabilidad de diversos sectores industriales.

El presidente en Querétaro de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Jorge Rivadeneyra Díaz, refirió que hay empresas que ya han acordado reducir sueldos a sus trabajadores e incluso se han suscitado despidos, debido a que no cuentan con ingresos para sostener la plantilla laboral.

Por tanto, propuso a la Federación que durante la emergencia sanitaria cree un programa de generación de empleos, cuyos recursos no vayan directamente a las empresas, sino que los entregue el gobierno federal a los beneficiarios.

“Definitivamente es un programa de empleos, si el presidente (Andrés Manuel López Obrador) prefiere dárselo directo a la gente, que se lo dé a la gente, él probablemente no quiere apoyar empresas y se vale”, acotó.

El presidente estatal de la Canacintra expuso que cuando las empresas ven mermados sus ingresos, se ven obligadas a hacer despidos, situación que afecta desde las pequeñas hasta las grandes empresas.

Indicó que es necesario que se generen estrategias para evitar que las empresas caigan en quiebra. “Cuando pierdes el ingreso total tu margen de maniobra es absolutamente nulo, nos estamos encontrando con que va a haber empresas que van a hacer despidos no porque quieran, sino porque no tienen con qué pagar, para qué tienes a la gente si no tiene con qué pagarles (...) Es un tema de tiempo para que todos los negocios quiebren si no se hacen medidas específicas”.

El industrial explicó que se prevé que el impacto en la industria se prolongue hasta por un año, dado que es el tiempo que algunas compañías están considerado en sus procesos de producción.

Tal es el caso de una firma que fabrica cubrebocas, la cual acaba de signar un acuerdo —de un año— con una empresa que provee telas para este sector.

“Estoy hablando con empresas del extranjero, tenemos una empresa que hace tela para hacer los cubrebocas, los están comprando y nos están cerrando contrato para un año, entonces ellos estiman que esto no se termina antes de un año”, detalló.

En el periodo enero-septiembre del 2019, las actividades secundarias del estado cayeron 0.9% anual, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del Inegi.

En igual periodo, las actividades primarias avanzaron 3.4% y las terciarias, 1.6%, generando un avance total de 0.6% en la actividad económica del estado.

