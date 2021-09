Querétaro, Qro. La recuperación de la industria hotelera avanza con altibajos, después del descenso en actividad que presentó con motivo de la tercera ola de contagios de Covid-19.

Julio representó el mejor mes para los integrantes de la Asociación Queretana de Hoteleros (AQH), al lograr una ocupación promedio de 38%, misma que descendió a 35% durante agosto, frente a los efectos de la tercera ola.

En septiembre hay una mejoría, llegando en promedio a 40% de ocupación en las primeras tres semanas y media de septiembre; sin embargo, los resultados por los festejos de días patrios (de 40 a 42% de ocupación en el puente) no fue lo esperado por el sector, expuso el presidente de la AQH, Luis Signoret.

“Se tuvo una caída, era inminente, era de esperarse, lo habíamos considerado al inicio de la tercera oleada, porque empezamos a percibir y recibir cancelaciones de reservación para fechas próximas y obviamente este puente del 15 de septiembre no fue lo que esperábamos (...) No hubo ningún festejo dentro de ninguno de los municipios del estado, se suspendieron los festejos presenciales, esto va minando el interés por venir a Querétaro porque no hay grandes festejos y celebraciones”, expuso.

La ocupación avanza ligera, pero constantemente; no obstante, todavía se mantiene lejos de la ocupación prepandemia que rondaba en 60% a nivel estatal.

Asimismo, de acuerdo con información de la Secretaría de Turismo federal, se reporta una ocupación de 29.4% acumulada del 4 de enero al 1 de agosto, lo cual es mayor (5.5 puntos porcentuales) en relación con el 2020 y menor (35.4 puntos) en comparación con el 2019.

En curso

Durante este año en el estado no han abierto nuevos hoteles, de acuerdo con la asociación de hoteleros.

En tanto, están confirmados dos proyectos de inversión por 450 millones de pesos y 300 habitaciones, uno por 150 millones y otro por 300 millones para instalarse en la capital.

“Hasta ahora hay una inversión que está en proceso, esperemos que abra en mayo o junio del próximo año (…) No ha habido apertura de hoteles este año; hay un proyecto que ya inició el proceso y está en construcción, se espera que su apertura sea para mayo o junio del año entrante”, informó el empresario.

Uno de los complejos está en planes de construcción, previendo iniciar a mediados del próximo año; el segundo lo dirige un grupo hotelero que analiza iniciar obra entre el último bimestre del 2021 o el primero del 2022, con la proyección de iniciar funciones a finales del siguiente año.

En el periodo del 2015 al 2019 el número de hoteles creció 56% en Querétaro, cerrando con 571 establecimientos en el 2019, de acuerdo con registros de la Secretaría de Turismo del estado.

