Querétaro, Qro. Ante al repunte en contagios de Covid-19 que presenta el estado, con incidencia en la población infantil y joven, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, hizo un llamado a las autoridades educativas locales y federales, para que pospongan el regreso a clases presenciales, que está programado para el 30 de agosto.

Durante julio, explicó, el estado acumuló cerca de 6,000 casos de Covid-19, cifra que en la primera quincena de agosto suma alrededor de 2,000 casos. Contextualizó ─al citar el Semáforo de Riesgo Epidemiológico federal─ que la entidad pasó del lugar 14 al 11 en el número de casos.

“No estamos en condiciones, en este momento, de regresar a clases presenciales. (...) Necesitamos tomar decisiones con mucha más inteligencia, hay riesgos que no necesitamos correr. (...) No coincido en lo absoluto (en tomar el riesgo de regresar a las aulas), hay riesgos que sí podemos tomar, riesgos que no podemos tomar y mientras la salud de nuestros niños, niñas y jóvenes esté en peligro no debería estar en discusión”, declaró.

Por tanto, planteó la propuesta de esperar a que el pico descienda (dentro de uno o dos meses), así como establecer estrategias lúdicas en casa y mejorar los protocolos de reincorporación a clases.

La propuesta de la investigadora plantea que se complete a 100% de las personas de 18 años y más vacunadas con al menos una dosis; mejorar los criterios de los semáforos y escenarios; valorar la inclusión de campañas para mejorar la salud y protección; integrar pruebas de anticuerpos específicos; generar campañas de protección de salud.

“Detengamos el regreso a clases en este momento, esperemos un poco más, uno o dos meses no nos van a afectar, nos van a ayudar a reforzar medidas ya que este pico esté de bajada y sobretodo que estemos más fuertes para tomar las medidas correspondientes”, pronunció.

La población joven, señaló, enfrenta dificultades en la pandemia que se reflejan en su salud mental y física, brecha digital, además de las nulas condiciones de seguridad e higiene en el transporte público; así como la falta de un esquema de inmunización para niños y jóvenes menores de 18 años, quienes están expuestos a la variante Delta que afecta en mayor proporción a este grupo de edad, incrementando la posibilidad de desarrollar enfermedad grave y mortalidad.

La académica refirió que las autoridades locales han sido laxas para generar criterios que protejan la salud de la población, debido a que la aplicación del escenario B plantea restricciones semejantes a las del escenario A, por lo que ─dijo─ no se prevén verdaderas acciones de contención.

“Nuestras autoridades han sido muy tibias para generar criterios que realmente protejan la salud de la población, eso lo vemos con el nuevo escenario B, que más bien es A, porque no tienen medidas de contención verdaderas. Entendemos que el sector económico necesita un desfogue, pero no hay un equilibrio, se está privilegiando al sector económico sobre la salud”, declaró.

Continúa estrategia de regreso a clases

En tanto, este domingo 15 de agosto, el secretario de Educación del estado, José Carlos Arredondo Velázquez, informó que continúa la estrategia de regreso a clases presenciales para el ciclo escolar 2021-2022, el 30 de agosto.

El regreso, afirmó, será de manera planeada, escalonada, gradual, cauta y voluntaria; involucrando diariamente, de manera escalonada, a 20% del total de la matrícula del estado.

“Ratificamos que Querétaro continúa con el retorno a clases. Y que en Querétaro las actividades académicas se consideran como esenciales y no dependen ni de semáforo ni de escenarios, dependen del monitoreo que hagamos ─no sólo de la evolución de la pandemia─ sino de las condiciones de seguridad en la salud y en la vida que tengamos en los diferentes planteles”, explicó.

La estrategia de regreso a clases, explicó, privilegiará a las comunidades que previamente participaron en la etapa de entrenamiento social y que representa a 12% de la matrícula del estado, a la cual se sumarán 8 puntos porcentuales más de la matrícula, para abarcar 20 por ciento.

También se priorizarán las zonas donde hay menos contagios, comunidades cuya movilidad no depende del transporte público y que sean escuelas cuya infraestructura esté lista para recibir a los estudiantes.

En la educación pública básica se prevé el regreso de 346 escuelas que han mostrado disposición para un retorno voluntario; y se pronostica que esta semana se emita un listado de escuelas particulares, cuyos protocolos de regreso fueron avalados por las autoridades estatales.

