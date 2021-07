Querétaro, Qro. Querétaro reporta anualmente un incremento de 12 a 15% en la demanda de aluminio, principalmente para abastecer a la industria automotriz, aeroespacial, de envases de bebidas, entre otras.

La entidad sobresale como una de las de mayor consumo de aluminio en la última década, explicó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio en México (Canalum), Francisco Beltrán Arellano.

Sin embargo, este insumo experimenta un incremento de hasta 60% en su precio durante el último año, situación que ha complicado el suministro de este material.

“China está reconvirtiendo sus hornos de combustibles a energías limpias, entonces esa conversión que están haciendo ellos ha provocado el paro de las fundidoras, sobre los smelter que convierte a la lumina, entonces como pararon eso, todo el mundo está subiendo el precio por la falta de aluminio”, expuso.

China es el principal productor del aluminio, al generar 58% a nivel global, en seguida se encuentran India y Rusia.

Ante estas condiciones -expuso el empresario- se hace evidente la oportunidad de desarrollar esta industria desde México, debido a que depende de la importación de esta materia prima.

Retos

Este es uno de los retos que enfrenta la industria, mientras que otro desafío más de las empresas que procesan aluminio en México es fortalecer sus capacidades para exportar sus productos.

Por tanto, la cámara arrancó en Querétaro una serie de foros regionales para presentar al sector las oportunidades que se abren en materia de comercio exterior e incrementar las posibilidades de crecimiento de las empresas que radican en el país.

Uno de los objetivos es convocar a las pequeñas, medianas y grandes empresas que transforman, comercializan y emplean productos de aluminio para integrarse a un programa de fomento al comercio exterior, que estimule la inversión, capacitación e innovación, para fortalecer la internacionalización de las cadenas de suministro.

En México la cámara identifica a 12,900 establecimientos dedicados al aluminio, 95% de ellos son micros, pequeños y medianas empresas.

“Apoyar a empresarios medianos para que puedan exportar, hay un problema grande en la industria: no sabemos exportar. Hay una producción mundial 77 millones de toneladas de aluminio, 37 millones las produce China, cero en México, no produce porque no tenemos bauxita que es el mineral que se convierte en lumina y aluminio”, detalló.

Por tanto, dijo Francisco Beltrán, en México se opta por generar cadenas de suministro en las que se importa chatarra y sea convertida en producto.

Al año el país importa 2.5 millones de toneladas. En tanto, el aluminio tiene un valor de mercado en México de 15,000 millones de dólares.

