Querétaro, Qro. Querétaro es el segundo estado con el precio medio de vivienda más elevado del país, sólo por debajo de Ciudad de México.

Durante el segundo trimestre del año, Querétaro reportó un precio medio de 1.20 millones de pesos, de acuerdo con el Índice de Precios de la Vivienda de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

La céntrica entidad se mantuvo en la segunda posición que también reportó en los primeros tres meses del 2018, con una cotización de 1.18 millones de pesos, por lo que del primero al segundo trimestre del año el precio reportó una variación de 2.3 por ciento.

De acuerdo con el Índice de SHF, la tasa anual del primer semestre del 2018 fue de 9.6% en el estado, por encima del promedio nacional de 9.3 por ciento.

Ciudad de México es la entidad con el mayor precio medio, de 1.56 millones de pesos en el periodo abril-junio; en segunda posición Querétaro y en tercera Morelos (1.10 millones).

Las cotizaciones más bajas se observaron en Tamaulipas con 594,551 pesos, Durango con 602,047 y Tlaxcala con 647,867.

Plusvalía se eleva 10%

En este año, desarrolladores en la entidad reportan que la plusvalía de las viviendas ha incrementado 10%, expuso el delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infornavit), Ricardo Alegre Bojórquez.

El aumento de la plusvalía de las viviendas en el estado avanza en detrimento de los trabajadores que aún no pueden adquirir una unidad habitacional y en beneficio de quienes ya han adquirido un inmueble.

“Lo que sé de parte de los desarrolladores es que traen plusvalías, que es una ventaja para el cliente que ya compró, una desventaja para el que no ha comprado, de 10%; la casa que compraste en enero, en 500,000 pesos, en diciembre ya vale 550,000 pesos. Es un tema de plusvalía. Deja en muy buena posición a los que ya compraron y en desventaja a los que no han comprado, porque los salarios no crecen a ese ritmo”, pronunció.

A este fenómeno se suma el encarecimiento de la tierra y su impacto en el déficit de viviendas económicas.

“El encarecimiento de la vivienda es una realidad, el encarecimiento de la tierra, en ciudades como Querétaro, que son altamente productivas y con un potencial de crecimiento importante, entonces es difícil detener ese crecimiento y el incremento de precios” pronunció.

A través del Infonavit, actualmente se contabiliza a 205,000 trabajadores con un crédito preautorizado, entre ellos los que aún no pueden ejercerlo porque no hay viviendas económicas.

El número de trabajadores con créditos preautorizados, expuso, avanza conforme a la colocación de empleo en el estado.

