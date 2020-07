Querétaro, Qro. Frente a la pandemia por Covid-19, las 153 empresas que se monitorean ante la red negativa de vigilancia epidemiológica, reportan un acumulado de 81 casos de enfermedad respiratoria aguda, de los cuales han derivado 13 confirmaciones de Covid-19, tres brotes de contagio y dos defunciones, detalló la directora de los Servicios de Salud del estado, Martina Pérez Rendón.

Los brotes de contagio no han derivado en el cierre de algunas de las empresas, confirmó la directora estatal, tras explicar que los brotes son de un bajo número de personal, por lo que una vez detectado un caso se realizan actividades internas de control, de desinfección de zonas de contacto común.

“Son 153 empresas que están dadas de alta en la red. En estas empresas han reportado 81 casos de enfermedad respiratoria aguda, de ellos sólo se han confirmado 13, se han notificado tres brotes y están bajo control. Lamentablemente sí hay dos defunciones (...) Hasta el momento no ha habido necesidad de cerrar alguna empresa”, expuso.

La directora estatal destacó que el riesgo de regresar a confinamiento está latente tanto a nivel local como mundial, dado que al incrementar la movilidad se eleva el nivel de contagio, tal es el caso de Yucatán; sin embargo, añadió, se espera que no suceda en el estado.

“Por supuesto el riesgo está latente pero lo que esperamos es que no suceda, en lo que estamos trabajando todos, incluyéndolos a ustedes es en que estemos difundiendo de manera constante e insistiendo y concientizarnos como sociedad en la importancia de adoptar todas las medidas preventivas precisamente para no regresar ¿Cuándo podría suceder esto? Todo va a depender del comportamiento que tengamos como sociedad, entonces no podría decir que en una o dos semanas, no hay una fecha, lo que esperamos es que no suceda”, declaró.

Confinamiento

Sin embargo, en la entidad se ha detectado un incremento en la tendencia de contagio, por lo que existe el riesgo de regresar al confinamiento, alertó el vocero organizacional del estado, Rafael López González, quien instó a la población a reforzar sus esquemas de protección.

“El lunes hablamos del índice de duplicación de casos en la zona sur, significa que tenemos margen, pero también hablamos de que estamos teniendo más casos y eso significa que también tenemos tendencia al alza. La tendencia nos habla de lo que puede pasar si lo seguimos haciendo como lo hemos estado haciendo, esta flecha lleva varios días avisándonos sobre la necesidad de reforzar nuestro entrenamiento porque el ritmo de contagio se está acelerando y eso nos hará perder el margen, si perdemos margen corremos el riesgo de regresar al confinamiento como ya ocurre en otros estados, que no supieron medir lo que las tendencias decían y pensando que estaban muy bien derrocharon el tiempo que tenían para entrenarse, bajando la guardia”, expuso.

Hasta el 15 de junio, el estado reportaba una tendencia al alza de casos positivos, sólo ese día se añadieron 65 nuevos pacientes con la enfermedad y dos defunciones; mientras que reporta un Índice de Duplicación de Casos de 35 días, estimando que a este ritmo en 35 días ascienda a 5,778 casos.

Por tanto, hizo un llamado a la población para que implemente medidas de protección personal que deriven en reducir el contagio por Covid-19.

“Desde la vocería hoy hacemos un enérgico llamado a la población para que retome voluntariamente las medidas del entrenamiento social, en lugar de verse obligado por el fenómeno natural”, agregó.

Al corte del miércoles 15 de julio, el estado sumó un acumulado de 2,889 casos positivos: 70% han sido dados de alta, 14% defunciones, 9% han tenido manejo en su domicilio, 3% hospitalizados graves 3% hospitalizados no graves y 1% ha sido atendido en la Unidad Médica y Atención.

