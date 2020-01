Querétaro, Qro. Querétaro es una de las entidades que no firmaron el convenio con la Federación, para ceder los servicios de salud al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, confirmó que la entidad no signó el acuerdo, dado que implicaría conferir al gobierno federal la infraestructura hospitalaria, aunado a que, dijo, el gobierno estatal cuenta con la capacidad para brindar directamente los servicios.

El Insabi, agregó, hará una segmentación entre las entidades que se adhirieron al instituto y las que no; en tanto, se dará prioridad a los estados que más carencias presentan.

El titular del Poder Ejecutivo del estado añadió que la Federación ha clasificado a Querétaro como el estado con mejor condiciones en servicios de salud.

“No, no firmamos, somos de los ocho estados que no. Es entregarle todo al gobierno federal, incluyendo la infraestructura de hospitales y clínicas, pero no es un no de capricho ni es político; acabo de hablar con el equipo del presidente [Andrés Manuel López Obrador], de la Secretaría de Salud (…) y van a dividir el país entre adheridos y no adheridos, van a empezar con los que necesitan mano en el tema de salud, afortunadamente el gobierno federal califica a Querétaro en el sector salud como el más sano de todo el país, entonces nos van a dejar hasta el último a Querétaro”, agregó.

Domínguez Servién refirió que el gobierno estatal cuenta con la capacidad para brindar los servicios de salud, segmento en el que se invierten 1,200 millones de pesos anualmente. En este contexto, agregó, que la adhesión al Insabi es una decisión voluntaria de cada uno de los estados.

En tanto, destacó que en diversas entidades se han presentado inconvenientes en la prestación del servicio y suministro de medicamento.

“Estamos viendo problemáticas en diferentes estados del país desde medicamentos hasta operaciones y el estado no tiene esta problemática y yo creo que todo lo contrario, nos van a pedir -o de mutuo acuerdo- que Querétaro maneje el sistema de salud y que lo vamos a hacer con muchísimo gusto, aparte tengo el compromiso de que este año entreguemos el nuevo Hospital General que va a subir la atención de los queretanos”, precisó.

Este viernes, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no es obligatorio que los estados firmen el acuerdo de adhesión al Insabi, y en las entidades donde no se signen serán los propios estados los que brindarán el servicio y se les otorgarán los recursos correspondientes.