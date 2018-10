Querétaro, Qro. A nivel estatal y municipal, Querétaro enfrenta retos en materia de mejora regulatoria, principalmente por la adaptación a las nuevas disposiciones que dicta la ley general en la materia.

La titular de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (Cemer) en Querétaro, María de los Ángeles Pérez Rojas, explicó que con base en la última evaluación, del 2017, Querétaro se ubica en el noveno lugar nacional en esta materia, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria (ONMR).

En septiembre, expuso, el Congreso local aprobó la iniciativa de Ley de Mejora Regulatoria del estado, la cual armoniza e incorpora disposiciones de la nueva Ley General de Mejora Regulatoria que fue publicada el 18 de mayo del año en curso.

Tras la publicación de la Ley General de Mejora Regulatoria a nivel federal y la Ley de Mejora Regulatoria de la entidad, se obliga al estado y a los municipios a que toda las propuestas de regulaciones sean sometidas a consulta pública y consultando al sector que se regula, indicó la comisionada.

También, se faculta a las autoridades de mejora regulatoria a solicitar a las dependencias que eliminen requisitos que no agregan valor, por lo que las observaciones son vinculantes, es decir, obligatorias.

Con estas adecuaciones, surgen herramientas del marco regulatorio como la manifestación de impacto regulatorio, que actualmente se llama análisis de impacto regulatorio ex post, que analiza la implementación de la regulación; esta herramienta es obligatoria tanto para el estado como para los municipios.

Otra de las herramientas que la entidad y los municipios deben incorporar es el registro estatal o municipal de trámites y servicios, mismos que se deben sumar a un catálogo nacional.

“En este caso, la autoridad local no podrá pedir ningún requisito adicional que no esté inscrito en el registro y la autoridad no va a poder registrar en el catalogo ningún trámite si no está en alguna regulación”, indicó Pérez Rojas.

Se añaden herramientas como el registro de regulaciones, el padrón público de inspectores y verificadores, entre otros mecanismos.

Actualmente, sólo Querétaro, Corregidora, El Marqués y Jalpan de Serra —cuatro de 18 municipios— muestran avances en la adaptabilidad de herramientas y disposiciones de la Ley General de Mejora Regulatoria, refirió la titular de Cemer en el estado.

El municipio de Querétaro modificó cerca de 80 regulaciones, entre ellas, algunas de las observadas por la Cemer.

Ranking

En materia de mejora regulatoria, Querétaro se ubica en el lugar nueve entre las 32 entidades federativas, según el Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria (ISMR) edición 2017.

El indicador —emitido por el ONMR— precisa que Querétaro tuvo un puntaje de 2.10 puntos, por arriba del promedio estatal que fue de 1.77 y en el rango de un puntaje máximo de 5 puntos.

El ISMR es un indicador desarrollado por el observatorio que mide, evalúa y propone acciones en la implementación de la política de mejora regulatoria en las 32 entidades del país y en los municipios. La evaluación cubre rubros de políticas, instituciones y herramientas.

En el indicador de políticas, Querétaro muestra un puntaje de 0.85 (de 1.5 posibles), en instituciones de 0.25 (de uno posible) y en herramientas 1 punto (de 2.5 posibles).

[email protected]