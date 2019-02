Querétaro, Qro. Para la instalación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el estado resultan escasos los inmuebles para albergar oficinas de esta magnitud.

En torno a la estrategia de descentralización del gobierno federal, en agosto del año pasado comenzó la búsqueda de un inmueble de 5,000 metros cuadrados de oficinas y con disponibilidad para hasta 300 espacios de estacionamiento, expuso la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) capítulo Querétaro, María Elena Herrera Oceguera.

Sin embargo, destacó que este tipo de inmuebles es más fácil localizarlos en la capital del país, mientras que en el estado son escasos, toda vez que en la primera búsqueda sólo se detectaron entre dos y tres unidades con características cercanas.

“Nos vinieron a buscar a la asociación varias personas, para decirnos que quieren comprar o rentar un edificio completo, pero te pedían unas dimensiones que sólo existen en Ciudad de México. Decían, queremos 5,000 metros de oficinas. Pues, ¿cómo le hago para vender esa cantidad de metros? Sí hay dos o tres unidades, pero no cubrían el requisito de las superficies”, pronunció.

La ubicación de un espacio de estacionamiento de tales dimensiones también resulta compleja en la entidad.

De acuerdo con la especialista, la renta mensual de un inmueble de esas dimensiones podría rondar en 1.2 millones de pesos.

“Sí los hay, pero no estaban todos disponibles o no cumplían la necesidad como me perfilaron en el momento. Creo que van a hacerlo paulatino. Tiene que haber varios nombramientos antes de eso. Tiene que haber algunas otras cosas”, declaró.

En este contexto, la presidenta local de AMPI externó que la Federación podría recurrir a un inmueble de menor dimensión o incluso a localizar un terreno donde se edifique acorde con las necesidades.

La instalación de la SFP en Querétaro representa una gran oportunidad de colocación inmobiliaria, tanto en renta como en venta, señaló.

Vivienda

En vivienda, la entidad cuenta con una disponibilidad de 24,000 unidades en inventario para abastecer la demanda que generen los trabajadores de la dependencia federal.

Herrera Oceguera refirió que se estima que haya una demanda de entre 1,000 y 1,500 viviendas.

“De entrada, de 1,000 a 1,500 familias, pero no se sabe de qué segmento, como para saber si se tiene la capacidad de dar satisfacción a esa demanda. Querétaro tiene eso y más. Tiene 24,000 viviendas listas para ocuparse mañana si quieres. Ojalá, porque eso le daría una absorción y un empuje a nuestro mercado muy importante. Eso es por el lado de la comercialización y el desarrollo”, comentó.

Crecimiento urbano exponencial pone en riesgo atractivos queretanos

Querétaro, Qro. El crecimiento poblacional y urbano del estado de Querétaro genera retos en diversas ramas.

Específicamente, el desarrollo que experimenta la capital del estado y de la zona metropolitana se caracteriza por ser un círculo virtuoso que puede verse afectado por la falta de planeación, expuso el titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro, Genaro Montes Díaz.

“La economía en las micro, pequeñas y medianas empresas, esta economía se va fortaleciendo y la inversión se va tornando cada vez más atractiva. Como resultado el bienestar de la zona metropolitana es mayor y el atractivo de la capital de Querétaro va en aumento. Es un círculo virtuoso, que el presidente municipal (Luis Bernardo Nava) reconoce y sabe que puede verse afectado por la falta de planeación y por la falta de gestión de desarrollo. Este tema es muy importante”, declaró.

La capital del estado está en un momento clave para generar estrategias en materia de crecimiento ordenado, que a la vez incidan en la calidad de vida de la gente, aseguró.

“Cuando no se ha planeado una prosperidad que se ha dado en Querétaro, pues de alguna manera nos compromete a nosotros como autoridad a poder trabajar y poder encontrar conjuntamente —entre sociedad, entre las cámaras, entre la ciudadanía y entre los tres niveles de gobierno— la solución y las claves para poder enfrentar de manera clara este momento decisivo para nuestra ciudad”, sostuvo.

El desarrollo de la entidad ha sido exponencial, aunado al crecimiento económico que ha generado la atracción de proyectos de inversión, así como la generación de fuentes de empleos, elementos que a la vez han motivado migración, tanto nacional como internacional.

Por tanto, el municipio capital llevará a cabo un proyecto de planeación denominado Plan de Desarrollo 2050, que busca plantear estrategias locales, como la denominada Q500, e internacionales, como la Nueva Agenda Urbana de la Organización de las Naciones Unidas.

El estado cuenta una población cercana a 2 millones de habitantes, de los cuales 60% se concentra en la zona metropolitana.

El presidente estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Álvaro Ugalde Ríos, expuso que es necesario trabajar en materia de movilidad e implementación de nuevas tecnologías, entre otros puntos que abonen a reflexionar sobre el desafío que experimenta el desarrollo y crecimiento de las ciudades.

