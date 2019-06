Cancún, QR. El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) aún está a la espera de que se autorice un incremento presupuestal para enfrentar la eliminación de apoyos federales que recibía a través del extinto Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).

Darío Flota Ocampo, director del CPTQ, aseguró que no está prevista ninguna baja en la recaudación porque hasta el momento no ha disminuido el volumen de turistas que recibe la entidad, por lo que el tema del incremento presupuestal no está sujeto a esta situación.

“Si dejan de llegar turistas causará una baja en la recaudación, pero no es algo que esté sucediendo actualmente. No ha bajado el volumen de turistas que recibe el estado y además están por venir los meses más fuertes de mercados como España, Inglaterra, Rusia y del propio mercado nacional”, aseguró.

Adelantó que en este mes dialogarán con la Secretaría de Finanzas y Planeación para tratar el tema del aumento presupuestal, el cual es de 177 millones de pesos.

El CPTQ tiene una asignación para este 2019 de 423 millones de pesos, los cuales se incrementarían hasta 600 millones en caso de que se autorice la ampliación de recursos.

Flota Ocampo recordó que este año dejaron de recibir los 80 millones de pesos que el CPTM destinaba anualmente al estado, por lo que los recursos adicionales que están solicitando les servirán para hacer frente al nuevo escenario nacional en el que los costos para la asistencia a ferias internacionales se duplicarán e incluso triplicarán en muchos de los casos, además de que tampoco habrá apoyo federal para campañas cooperativas, en las que una aportación del gobierno federal era igualada por otra del estado, a lo cual se sumaba una tercera aportación de los socios comerciales como aerolíneas, touroperadores o agencias mayoristas.

De acuerdo con el consejo de promoción, el presupuesto adicional se invertirá en mantener el mismo esquema de cooperación con la Iniciativa Privada, pero ya sin la aportación federal; es decir, campañas bilaterales, principalmente con aerolíneas para seguir ampliando la conectividad aérea del Caribe mexicano.

