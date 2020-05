Puebla, Pue. A pesar de que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, sigue en desacuerdo de que la industria automotriz retome actividades en el estado a partir del 1 de junio, ya que incrementaría el riesgo de contagios por Covid-19, dejará que la Federación tome la última palabra con base al panorama actual de la pandemia.

El mandatario estatal expuso que no hay condiciones ni las habrá en lo que resta de mayo y al menos los primeros 15 días de junio para reactivar las actividades económicas.

Comentó que su postura se la hizo saber a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en una reunión que sostuvieron el pasado martes 12 gobernadores para definir el futuro de las plantas automotrices, pero no recibió respuesta.

Barbosa Huerta advirtió que al retomar actividades -por ejemplo, Volkswagen de México que reabrirá el 25 de mayo con un primer turno y el 1 de junio con tres turnos- aumentará la movilidad de decenas de trabajadores mediante el servicio de transporte que ofrece esa planta ubicada en el municipio de Cuautlancingo, donde tiene una nómina de 8,500 obreros.

“Eso preocupa porque echa abajo las medidas que ha venido aplicando la administración poblana”, entre ellas la implementación temporal del hoy no circula que entró en operación desde el 11 de mayo para reducir la afluencia de vehículos que tienen necesidad de salir, ahondó el gobernador.

Dijo que debe ser la Federación, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien tome la decisión de permitir o no la reapertura de la industria automotriz; no obstante, añadió, “no hay en Puebla condiciones para una reactivación económica y créanme que no vamos a poder enfrentar una realidad en la que pudiera darse un alza en los contagios de Covid-19, incontrolable”.

En el sector automotriz se generan alrededor de 94,000 empleos, de los cuales 8,500 en producción son de Volkswagen; la planta Audi tiene más de 5,200 colaboradores y el resto de la base laboral está en el sector de autopartes.

[email protected]