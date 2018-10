Querétaro, Qro. En Querétaro surge la propuesta de generar un programa que mitigue las alzas que ha representado el precio de la energía eléctrica para las empresas.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete Tercero, propuso que se genere un programa de apoyo a la eficiencia energética.

La iniciativa consistiría en que a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o de algún otro proveedor de energía se generen paquetes de consumo a un costo más bajo.

“Podemos generar, con las diferentes cámaras, clústeres, con el Senado evidentemente, con todas las cámaras, con todas las asociaciones, un programa de apoyo para la eficiencia energética”, expuso.

Por tanto, dijo, primero se tendría que identificar la demanda de energía de las empresas.

Propuso que la participación del gobierno estatal pueda darse mediante esquemas como los que se han manejado con Nacional Financiera (Nafin), por medio de un esquema de garantías que es aportado por el estado, pero esta vez dirigido hacia el consumo de energía.

“Lo que hemos estado haciendo es que implementamos con Nafin un esquema de garantías, entonces explorar la posibilidad de que esas garantías vayan hacia el consumo de energía, para buscar generar economías de escala”, refirió.

También, agregó, se podría incentivar la instalación de energía limpia, para ello se crearía un esquema mediante el cual apoye estas instalaciones.

Así como potenciar el aprovechamiento de energía solar, toda vez que Querétaro es uno de los estados con alta radiación, además de Chihuahua y Sonora, por lo que es una zona con potencial para generar energía solar.

“Este programa lo estoy proponiendo aquí en la mesa, no cuenta con ningún presupuesto, no hay presupuesto hasta que no se apruebe, sería implementarlo para el año que entra (...) Programa de apoyo para la eficiencia energética y que dependiendo del presupuesto del 2019 se pueda designar recursos para trabajar en este programa”, acotó ante líderes de cámaras empresariales.

Una vez que se concrete una propuesta del programa, la Sedesu lo presentará ante el gobernador Francisco Domínguez Servién.

Del Prete Tercero señaló que se buscará presentar el programa como parte de los primeros trabajos de la Agencia Estatal de Energía.

Mientras se desarrolla este programa, la secretaría estatal ofreció generar modelos de apoyo que sean aplicables para el último bimestre del año.

“Es una situación transitoria (el incremento de la energía) y tenemos que echar mano de otras estrategias para seguir siendo competitivos. Se haría un padrón de las empresas, de las necesidades de consumo. Si hubiera que otorgarse una garantía, el gobierno del estado lo analizaría, se analizaría si es con Nafin” reiteró.

Con las grandes empresas la estrategia consistiría en propiciar el desarrollo de infraestructura para que generen energía eléctrica.

Importancia

Durante el 2017, el sector energético representó 1.23% del Producto Interno Bruto de la entidad, por lo que para un estado como Querétaro —que tiene alta dependencia de la energía— se convierte en un área de oportunidad.

El titular de Sedesu contextualizó que del 2015 al 2016 se redujo el rubro de generación; aunado a que la entidad reporta un mayor crecimiento en el número de consumidores de energía eléctrica que en el número de generación de energía.

“El volumen de usuarios del 2016 al 2017 creció 23% en el estado; sin embargo, la producción creció 20.8% de un año al otro”, manifestó.

