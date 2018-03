Tijuana, BC. Los regidores de los Ayuntamientos de Tijuana y Ensenada presentaron una iniciativa para municipalizar el servicio de producción y distribución del agua, al argumentar que el estado pretende hacer negocios con el recurso.

El diputado local del Partido Encuentro Social, Luis Moreno, dijo que este miércoles los ediles de su partido en Tijuana presentaron la propuesta ante la comisión competente, para que durante la siguiente sesión de Cabildo sea presentada la propuesta.

Además, detalló que los regidores de Ensenada presentaron la iniciativa desde principio de mes, aunque no ha sido votada por el Cabildo de aquel municipio, por lo que de continuar frenando la sesión, comenzarán con movilizaciones.

La realidad es que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana o Tecate se encuentran entre las más eficientes del país, y de pasar al municipio seguirían moviendo el mismo esquema de trabajo, sólo rendirían cuentas al municipio .

Incluso refirió que el esquema de financiamiento no tendría cambios, porque hasta la fecha las comisiones han solicitado créditos internacionales, como con Japón e incluso con Israel, donde, aseguró, mantienen un alto nivel de tecnología debido a que también viven en una zona desértica.

Explicó que con la municipalización la intención es hacer más eficiente la producción y distribución del recurso hacia los ciudadanos, ya que, para él, el estado ha mostrado un desinterés al no tomar en cuenta las opiniones de especialistas para resolver la sequía en la región.

Manifestó que prueba de ello fue el intento de privatizar el agua, a través de la Ley del Agua, que planteaba entregar concesiones a particulares para otorgar el servicio, además de construir plantas desaladoras, que generan un impacto ambiental para la entidad, al provocar un exceso de sal que es arrojado al mar.

Existen mecanismos para tratar la salmuera (exceso de sal) el problema es que no hay confianza en que el estado ni la Federación vigile el cumplimiento de las normas ambientales, ese es el riesgo; hasta que no haya un alto a la corrupción no habrá otra manera de proteger el interés de los ciudadanos , advirtió.

La regidora presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Salud, Mónica Vega Aguirre, indicó que, sustentado en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el municipio tiene la facultad para administrar los servicios públicos como el alumbrado público, el transporte público, el agua potable, drenaje y la disposición de aguas residuales.

