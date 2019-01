Monterrey, NL. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, afirmó que se tendrá que hablar con el Presidente de la República, respecto al dictamen sobre la Guardia Nacional, que establecería que la Secretaría de Hacienda pueda descontar de las participaciones estatales la seguridad, en caso de que los gobiernos estatales no puedan cumplir con la seguridad pública.

A pregunta de la prensa local sobre el tema, el mandatario recalcó: “No creo (que se pueda descontar dinero a estados), hay que hablar con el Presidente”.

Abundó: “es como si yo les cobrara a los municipios, el dinero es de México, si todos colaboramos, hay estados que no han cumplido con su capacidad de reclutamiento de policía estatal, no es el caso de Nuevo León”.

Sostuvo que la entidad tiene más policías que cualquier otra entidad federativa, debido a que se hizo un convenio con el gobierno federal y la administración estatal paga el servicio de Policía Militar.

“Creo que podemos llegar a acuerdos, no creo que nos confronte (el tema), en el caso de la revisión de la ley, (que) los gobernadores podamos sentarnos con secretario de Hacienda”, expuso.

Mencionó que la diputada federal, Tatiana Clouthier decía: “el Presidente creció las participaciones (de Nuevo León), nos toca por derecho, no las crece a nadie, Nuevo León aporta (…) no es no por decreto”.

Por ello, propuso que los municipios y los gobiernos estatales establezcan una “polla financiera”, pues se requieren más elementos de seguridad pública.

“La Guardia Nacional es una alternativa que tenemos que apoyarla, y tenemos que buscar los estados cómo aportamos para tener un estado tranquilo y seguro”, enfatizó El Bronco.

