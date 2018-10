Cancún, QR. El próximo titular de la Secretaría de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, aseguró que la promoción turística de México y el proyecto del Tren Maya se podrán financiar a partir de los ahorros que genere la eliminación de programas duplicados y de contratos de promoción “onerosos” que no han sido efectivos para el país.

“(Del Tren Maya) se están haciendo los estudios pertinentes, pero les puedo adelantar que va a alcanzar para todo”, indicó.

Añadió que habrá partidas que se van a respetar, “algunas otras se van a cancelar para reorientar lo recursos, eficientándolos más y ello nos dará muchos recursos para promover bien el país”.

“Hay muchos contratos que se han hecho, programas duplicados, que consideramos que son onerosos y debemos ser más cuidadosos para los próximos años”, dijo.

Torruco Marqués mencionó como ejemplo el pago que se hace al espectáculo itinerante de Cirque du Soleil, por el cual el gobierno mexicano pagó alrededor de 45 millones de dólares, “aunque realmente no hace la promoción que se esperaba”.

El Tren Maya, señaló, se convertirá en el vehículo a partir del cual se regionalizará el turismo en el sureste del país, permitiendo extender la estadía del turista extranjero y, por ende, incrementando la derrama que dejan en México.

“Estamos en el lugar número 15 en captación de divisas por turismo, eso implica que otros 14 países están haciendo mejor trabajo en la integración y comercialización de su producto turístico”, aclaró.

El próximo secretario de Turismo manifestó que la potencialidad turística de un país no se debe medir en cuanto al volumen de turistas recibidos sino en las divisas generadas por los viajeros, “porque de qué nos sirve decir que vienen más, pero gastan menos”.

En ese sentido, refirió que además del Tren Maya, va a trabajar en el fomento del turismo interno, con paquetes accesibles, además de un plan de turismo social, “vamos a cubrir todas las áreas”.

Apenas este fin de semana, el presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, Luis Alegre Salazar, aseguró en entrevista con El Economista que el Tren Maya sí se financiará con los recursos que actualmente se destinan al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), pero ello no significa que se vaya a interrumpir la promoción internacional.

“Esa crítica que viene de algunas organizaciones en el sentido de que se va a dejar de promocionar al país no es cierto; que se van a usar los recursos del DNR (Derecho de No Residente) para financiar el Tren Maya eso sí es cierto, pero el tema es que no vamos a interrumpir la promoción sino que vamos a hacerlo de manera responsable”, puntualizó el diputado federal por Quintana Roo.

De acuerdo con el Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Cuenta Pública 2017, los recursos pagados del CPTM fueron de 4,863.9 millones de pesos, cifra superior en 700.9% con relación al presupuesto aprobado.

Esta variación obedece al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de servicios personales (12.9%), gastos de operación (1,068.7%) y otros de corriente (258.2 por ciento).

Descentralización

Miguel Torruco adelantó que sigue en estudio el costo que tendrá el cambio de la Secretaría de Turismo a Quintana Roo, cuyo traslado dependerá en tiempo y forma de lo que determine la próxima Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“La capital del estado no es un pueblo del fin del mundo. Hay que detonar todo el país, porque hay muchos lugares que han tenido decrecimiento económico. Por ello es el programa de descentralización, para lo cual se está realizando un estudio sobre cuánta vivienda y cuáles son los servicios que requerimos”, comentó.

Respecto a este tema, la secretaria de Turismo en Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, afirmó que, a partir de reuniones con el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, les informaron que el proceso de traslado de la dependencia federal a Chetumal será un proceso largo de por lo menos tres años.

Cambio de nombre

Torruco Marqués aseveró que apoyarán la propuesta de cambiar el nombre del municipio Benito Juárez por el de Cancún, para aprovechar al máximo el renombre mundial de la marca y evitar las confusiones sobre el nombre de la ciudad.

Esta propuesta la lanzó la alcaldesa Mara Lezama durante su toma de protesta la noche del domingo, a la cual asistió como invitado Miguel Torruco, donde expresó que procurará apoyo al destino desde la federación, incluso para el tema del rescate de playas que se necesita desde hace años en Quintana Roo.

