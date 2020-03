Luego de que este jueves se anunciara la postergación del Tianguis Turístico en Mérida, al 19 y 22 de septiembre, en lugar del 22 al 25 de marzo, como medida de prevención sanitaria por la pandemia del coronavirus, la titular de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) de Yucatán, Michelle Fridman Hirsch, descartó que se vayan a cancelar otros eventos en la entidad.

En entrevista con El Economista, la funcionaria estatal detalló que hasta ahora la dinámica turística no ha sido afectada, y precisó que otros eventos no han cambiado de fechas porque aún no han dado indicaciones los organismos de salud estatales y federales; además, dijo que se están siguiendo los protocolos sanitarios necesarios para atender al resto de los turistas.

“Por ahora no tenemos previsto cambiar de fechas más eventos, la organización de eventos se está apegado a las indicaciones de la Secretaría de Salud, por el momento no ha indicado que se tome otra medida excepcional”, expuso.

De acuerdo con la Sefotur, entre los eventos más cercanos a realizarse, sin contratiempos, son el World Padel Tour Yucatán Exhibition 2020, del 13 al 15 de marzo, que es de corte deportivo; así como el Oceanman, que será el próximo 22 de marzo.

Asimismo, se espera que llegue a Yucatán el Rally Maya México, evento que forma parte de la industria automotriz y que será del 16 al 24 de mayo; al igual se realizará el Smart City Expo Latam Congress, del 23 al 25 de junio.

Sobre el cambio de fecha del Tianguis Turístico, la titular de la Sefotur reconoció que esta decisión fue acertada, porque se busca cuidar la salud de la población y porque se quiere garantizar el éxito del evento, el cual estuvo en peligro por la serie de decisiones internacionales que se tomaron en materia aeroportuaria.

“Es la decisión más acertada, estamos viviendo una coyuntura atípica a nivel internacional que está cambiando la situación de varios jugadores, son muchas las ferias que están tomando estas medidas”, ahondó.

“Es importante señalar que el Tianguis Turístico no se cancela sino se pospone, ya tiene una fecha definida, que es del 19 al 22 de septiembre de este mismo año. Únicamente estamos esperando ser congruentes e ir acorde a las medidas internacionales y también garantizar el éxito de un evento que iba con extraordinarios números, superiores a ediciones anteriores y ahora de acuerdo los cambios en cuestiones aéreas internacionales pudieran haberse puesto en riesgo, es un evento que implica la asistencia de personas de más de 45 países”, acentuó.

Apoyo de la IP local

Michelle Fridman reiteró que se tuvo un diálogo previo con el empresariado de Yucatán para la toma de esta decisión. Precisamente, añadió, coincidieron en que se debe tener como prioridad a la salud y por lo mismo, mostraron su apoyo.

“Están muy entusiasmados apoyando la medida, saben que lo primero es la salud y agradecen que el gobierno de Yucatán vele por la salud de la población. Están listos para hacer el Tianguis Turístico en septiembre. También para apoyar a todos los tianguistas con los cambios necesarios”, puntualizó.

La secretaria señaló que todavía no saben si habrá afectaciones económicas por el cambio de fecha, sin embargo, indicó, se está hablando con el empresariado y arreglando los acuerdos económicos que hubo para minimizar cualquier escenario.

“Es muy pronto para saber si hay una afectación económica. Estamos hablando con toda la proveeduría para ver cómo hacemos lo más accesible posible este cambio y que haya los menores daños. Estamos seguros que la gran mayoría de los costos erogados se van a poder simplemente pasar a los siguientes meses”, destacó.

