Querétaro, Qro. Los ajustes en el presupuesto federal impactarán en la ejecución de vivienda de interés social y económica, segmentos habitacionales con déficit de unidades en la entidad y que cada año generan una demanda de al menos 2,000 casas.

Para el año en curso se prevé una caída en el subsidio para desarrollar vivienda de bajo costo, situación que preocupa a los desarrolladores, pues se agudiza la imposibilidad de construir estos inmuebles, explicó el director de Casas Ponty, Alfonso García Alcocer.

Desde el 2008, a nivel federal se designaba anualmente una Bolsa de 7,000 millones de pesos para cimentar 150,000 viviendas.

García Alcocer refirió que no hay certeza de qué procederá con la construcción de viviendas económicas, dado que el retiro de subsidio reduce las posibilidades de seguir construyéndola.

“Esta Bolsa a partir del 2019 se cancela completamente. Y nosotros no podemos tener la certeza hoy de qué va a pasar con este tipo de vivienda”, pronunció.

El subsidio representaba un complemento para los trabajadores con créditos ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), especialmente para personas que perciben un ingreso mensual menor a 5,000 pesos.

“Era un complemento entre lo que pueden ellos tener de créditos ante el Infonavit contra el valor de la vivienda; es gente que gana menos de 5,000 pesos, que no alcanza a comprar si la vivienda tiene un valor de 360,000 y ellos tienen 280,000 y este subsidio lo que hacía es que complementaba perfectamente para que pudieran adquirir una vivienda, por eso se hacían 150,000 casas de este subsidio”, pronunció.

A este escenario se añade el encarecimiento de insumos, de la tierra y de servicios como el agua que han reducido la viabilidad de construir vivienda de bajo costo.

Analizan alternativas

Frente a esta coyuntura, desarrolladores y los gobiernos estatal y federal analizan alternativas para impulsar la construcción de vivienda de bajo costo, de menos de 500,000 pesos.

A través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) se busca generar nuevos polígonos para desarrollar casas asequibles, por lo que previó que pueda ser en el próximo año cuando haya mayor claridad sobre las estrategias para seguir construyendo viviendas económicas.

“Estamos trabajando de la mano con el gobierno del estado para poder detonar este tipo de vivienda y sí está siendo posible hoy en día aunque no tengamos claro cómo las vamos a escriturar, porque si no tenemos subsidio para este tipo de gente, no va a alcanzar a comprar su vivienda”, manifestó.

Sin embargo, el presidente de la delegación Querétaro de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), José Ricardo Torres Juárez, explicó que aún no se ha detectado un polígono de 100 hectáreas que se busca para construir vivienda económica y de interés social, toda vez que se ha encarecido la superficie en el estado.

El dirigente de Canadevi añadió que solamente en San Juan del Río se ha podido construir vivienda de bajo costo, con valores menores a 500,000 pesos.

[email protected]