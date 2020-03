Guadalajara, Jal. Con el objetivo de acatar las medidas de aislamiento social para evitar el contagio de coronavirus (Covid-19) y al mismo tiempo mantener la actividad productiva en el estado, organismos empresariales y el gabinete económico de Jalisco dieron a conocer un plan de apoyo para familias que requieran la atención de menores de edad durante el periodo en que serán suspendidas las clases en la entidad.

Debido a que el gobierno estatal determinó que la suspensión de clases en el nivel básico y medio superior comenzará a partir de este martes 17 de marzo y hasta el próximo 20 de abril, empresarios y autoridades acordaron ofrecer mecanismos de apoyo para familias y principalmente madres trabajadoras y jefas de familia.

El coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco, Alejandro Guzmán Larralde, explicó las cuatro medidas sugeridas a las empresas privadas, entidades de gobierno y organismos de la sociedad civil, una vez que hayan evaluado cuántos trabajadores tienen complicaciones para atender a los menores de edad en sus casas.

“La primera, le hemos denominado trabajo desde casa para puestos administrativos o de oficina, ofreciendo realizar el trabajo vía remota a través de videoconferencias y asistir días y horas específicas a la empresa para asuntos de coordinación”, detalló el funcionario.

La segunda opción consiste en flexibilizar horarios de los trabajadores para poder compensar el tiempo que se requiere en casa; una tercera alternativa es el rediseño de turnos de trabajo para personal operativo ya sea en líneas de producción o en puntos de venta, sin que ello represente una reducción de sueldo.

Guzmán Larralde señaló que el rediseño de turnos implicará que trabajadores puedan reponer el tiempo una vez que concluya la contingencia y, en algunos casos, requerirá la contratación de personal eventual para cubrir los turnos de quienes se ausenten parte de la jornada laboral para atender a sus familias.

“La cuarta modalidad se enfoca en adelantar días a cuenta de vacaciones para los trabajadores que tengan esa opción y de común acuerdo con la empresa, considerando los casos de adultos mayores de alto riesgo y mujeres embarazadas”, expuso.

En caso de que ninguna de las opciones anteriores aplique se propone que trabajadores puedan asistir con sus hijos a los centros de trabajo siempre y cuando se puedan habilitar áreas de estancia seguras.

El coordinador del gabinete económico indicó que en el caso de las emprendedoras y personas que trabajan por su cuenta (autoempleo), la propuesta es crear redes de apoyo de mujeres, familiares o amistades para el cuidado de los hijos y definir una casa o sede con las condiciones adecuadas para mantener a los menores sin rebasar la densidad permitida que es dos metros de distancia por cada menor.

Sin sanciones

Guzmán Larralde hizo un llamado a las empresas tanto públicas como privadas a adoptar las medidas de apoyo que faciliten y resuelvan la atención de niños durante los días que dure la contingencia y aclaró que no se trata de una medida coercitiva, por lo que no habrá sanciones para quienes no las implementen.

Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Mauro Garza Marín, descartó que el despido de personal vaya a ser la primera alternativa para los empresarios en caso de que trabajadores tengan dificultades para el cuidado de menores y adultos mayores durante el periodo de contingencia.

En tanto, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marco Valerio Pérez Gollaz, informó que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje suspenderá todas las audiencias a partir de este martes y hasta el próximo 17 de abril, periodo en el que se trabajará a puerta cerrada.

