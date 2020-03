La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó más medidas de acción para prevenir que se propague el coronavirus y que dinamice la economía capitalina.

En conferencia de prensa, detalló que entre las acciones que implementan están: trabajar con el gobierno del Estado de México para minimizar la afluencia de personas en el sistema de transporte público y tomar acciones que ayuden al dinamismo económico; que a partir de la próxima semana la Tesorería pospondrá todos los trámites de pago, además, los descuentos en Tenencia se van a ampliar un mes más, y los trabajadores del gobierno, así como aquellos que pertenecen a empresas que prestan servicios al sector público, podrán trabajar desde casa.

“Lo hemos platicado también con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, que ellos a su vez van a tomar medidas similares porque finalmente somos una zona metropolitana en donde las medidas que tomemos en la ciudad, pues deben ir acordes con los municipios del Estado de México de la Zona Metropolitana del Valle de México”, dijo.

“También a partir de la próxima semana algunos de los servicios, principalmente de Tesorería, van a posponerse. Se van a posponer todos los trámites que tengan que ver con pagos para que no se tenga que ir a las cajas a pagar (...) Por ejemplo, termina hacia el 31 de marzo los descuentos en Tenencias y otros temas los vamos a emplear un mes más para que no tengan que estar yendo a las oficinas tributarias”, reiteró.

La mandataria adelantó que no cerrarán ventanillas de trámites que tengan que ver con alguna actividad económica, como construcción, “¿para qué cerramos ventanillas únicas relacionadas con alguna actividad económica cuando lo que queremos es que se fortalezca la economía de la ciudad?, particularmente después de esta crisis del coronavirus que vamos a afrontar”.

Mecanismos

Sheinbaum Pardo puntualizó que para no afectar la dinámica económica capitalina no se cerrarán los centros comerciales ni restaurantes. “Estamos viendo todos los mecanismos de desarrollo económico para la ciudad que nos permitan, como siempre lo ha hecho la ciudadanía y como lo hemos hecho, sacar a la ciudad adelante, que es lo más importante y no poner en riesgo los empleos de la ciudad”.

Asimismo, aseveró que no debe haber preocupación por el abastecimiento de insumos y alimentos, debido a que ya se reunió con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales y mostraron no tener problemas. “No hay preocupación alguna de parte de ellos (...) Me mostraron sus cadenas logísticas, que no tienen ninguna preocupación de desabasto”.

Sin incentivos

Claudia Sheinbaum descartó que vaya a tomar la propuesta de Coparmex, sobre otorgar incentivos fiscales a las empresas ubicadas en la urbe, aunque afirmó que se centrarán en darles más facilidades en los trámites.

“No lo tenemos contemplado. Estamos en una situación en el país, no en la mejor circunstancia económica y nosotros también tenemos que responder con el presupuesto público. Pero hay otras medidas que sí nos interesa activarlas, mucho tiene que ver con la tramitología. entonces, ya lo hemos hecho durante el año anterior y éste, y vamos a fortalecer muchísimas medidas que disminuyen la tramitología de los negocios y que permita activar la economía”, enfatizó.

Desde casa

De acuerdo con la Gaceta Oficial de la capital, los servidores públicos que laboran en dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, alcaldías, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública podrán trabajar desde casa.

Por esta medida podrían hacer home office hasta 105,000 trabajadores; esto sería aplicable para personas que presenten síntomas compatibles con el Covid-19; madres o padres trabajadores, personas mayores de 68 años o más; mujeres embarazadas, personas con discapacidad; también si padecen hipertensión, diabetes y enfermedades crónicas. Además, podrán justificar sus inasistencias en los portales del Gobierno de la Ciudad de México.

“Es importante en la medida de lo posible ir permaneciendo en casa de una manera responsable; nosotros lo hacemos para los trabajadores y trabajadoras del gobierno de la ciudad y de la misma manera pedimos que aquellos empleadores que lo puedan hacer lo hagan”, indicó Sheinbaum Pardo.

Sistema de salud

Congreso de la CDMX aprobó donar $400 millones

Ante la contingencia por el coronavirus, el Congreso de la Ciudad de México aprobó donar un monto de 400 millones de pesos.

De acuerdo con los legisladores locales, los recursos se destinarán para el sistema de salud de la capital del país, es decir, para los 30 centros médicos que hay en la ciudad, principalmente en adquisición de equipos.

Además, se acordó que dicho monto también ayude a mitigar las afectaciones económicas que podrían darse por el coronavirus, en especial para las pequeñas y medianas empresas de la urbe, así como realizar un convenio con el gobierno capitalino para concretar esta medida y los tiempos de entrega de los recursos.

La coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Martha Soledad Ávila Ventura, quien presentó el punto de acuerdo para el donativo de los 400 millones de pesos, recordó que originalmente estos recursos se iban a utilizar para la Universidad de la Salud.

“El pasado 20 de febrero (...) presentamos a este pleno del Congreso un punto de acuerdo para solicitar a la Junta de Coordinación Política someter a la aprobación del pleno la reducción de 400 millones de pesos del presupuesto del Congreso de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020”, dijo.

“Esa propuesta buscaba reorientar 300 millones de pesos a la Universidad de la Salud y 100 millones más para mejorar la infraestructura hospitalaria capitalina. Siendo responsables y atendiendo las inquietudes que han surgido al interior de nuestro grupo parlamentario sobre el destino de estos recursos, hemos reconsiderado que los 400 millones sean en su totalidad para el sistema hospitalario a cargo del Gobierno de la Ciudad de México”, acentuó.

Cabe señalar que la donación se aprobó con 36 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, sin la participación de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD, cuyos legisladores no acudieron a la sesión ordinaria como medida preventiva sanitaria.

Durante el desarrollo de la sesión ordinaria, el congresista sin partido Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, propuso incluir en el punto de acuerdo un exhorto al gobierno capitalino para crear otro fondo de emergencia para hacer frente a la crisis. “Los 400 millones sin duda son importantes, pero no van a ser suficientes para lo que estamos enfrentando”.

