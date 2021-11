Lázaro Cárdenas, Mich. Para el próximo año se tiene contemplado un proyecto para mejorar la infraestructura de las ciudades en donde están asentadas las aduanas del país, reveló el administrador general de Aduanas, Horacio Duarte Olivares.

Durante la presentación del plan Plataforma Logística del Pacífico Mexicano, el funcionario federal explicó que los recursos provendrán del Fideicomiso de Aduanas, el cual tiene un monto actual por 90,000 millones de pesos.

“No se entiende la vida de las ciudades sin las aduanas, hay incentivos, pero también hay, a veces, afectaciones a las vialidades, a la infraestructura hidráulica de las ciudades, sobre todo en donde no hubo una planeación para tener aduanas”, reconoció.

Precisó que el gobierno federal ya tiene autorizado el proyecto, pero falta por definir los montos de inversión que se ejercerán para el 2022, por lo que la siguiente semana se trabajará con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para establecerlos.

“La próxima semana vamos a tener la reunión con el presidente de la República, ahí se van a definir los montos globales, va a ser una cantidad muy importante”, sostuvo.

Duarte Olivares adelantó que para las entidades con puertos que cuentan con aduanas marítimas (que son 17), habrá una inversión global de 33,000 millones de pesos.

Dentro de este monto, a Lázaro Cárdenas, Michoacán, le corresponderían más de 2,500 millones de pesos; lo cual también ayudaría al proyecto de cabotaje que la entidad recientemente presentó y que busca posicionarla como líder logístico.

“Estamos terminando la cartera de proyectos con la propia Secretaría de Marina (...) para garantizar que lo que se apruebe se pueda ejecutar en el 2022, no es un tema solo de disponibilidad de recursos, sino de capacidad de inversión técnica, que se tengan los proyectos ejecutivos”, dijo.

Otros destinos prioritarios serán Manzanillo en Colima, Guaymas en Sonora (se generará un nuevo muelle) y Ensenada en Baja California, así como los dos puertos que tocan el Transístmico, Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca.

Además de mejorar los espacios urbanos, ahondó que se busca modernizar las aduanas y tener mejor capacidad tecnológica en materia de seguridad.

“Hay aduanas que tenemos con equipos de rayos x muy viejos, que no sirven, que no funcionan, ahí vamos a renovar prácticamente. En algunos puertos se va a comprar tecnología que no se tiene, que son drones acuáticos, para hacer las revisiones de seguridad nacional”, remarcó.

“Es inversión para modernizar las aduanas, incremento de carriles, entradas, salidas”, agregó el administrador general.

Mercancías

Horacio Duarte informó que las aduanas del país en este año cerrarán con un ingreso superior al 1 billón de pesos, derivado de la recaudación para evitar que ingresen mercancías lícitas que buscaban no pagar impuestos.

“En el 2020 tuvimos un ingreso de 860,000 millones de pesos, al día de hoy son 853,000 millones, estaremos llegando al 1 billón a finales de diciembre. En un año estaremos incrementando aproximadamente 100,000 millones de ingresos fiscales en las aduanas”, ahondó.

Además, aseguró que en este año también se incrementó el combate al contrabando y a las mercancías ilícitas.

En materia de fentanilo se ha decomisado 1,000% más que en los últimos años, en la frontera norte hay un incremento de más de 60% de decomiso de armas y 160% de cartuchos de armas.

“Hay un incremento importante, esto se ha venido produciendo porque hemos limpiado las aduanas de corrupción de funcionarios y segundo, porque la ayuda de las Fuerzas Armadas ha sido importante”, recalcó.