Puebla, Pue. En poco más de nueve meses de la pandemia de Covid-19, 20% de 1,500 franquicias ubicadas en la ciudad de Puebla han quebrado y sin posibilidades de regresar en el 2021, por lo que significan 1,300 despidos.

Francisco Lobato Galindo, presidente de la Red Mexicana de Franquicias, dijo que esos cierres de negocios se dieron entre abril y finales de noviembre pasado, debido a que los propietarios no resistieron más la falta de ingresos en este tiempo o que eran insuficientes para seguir.

Lobato Galindo contó que si la reapertura se hubiera dado en junio y no en agosto pasado, quizá hubiera ayudado en algunos casos, pero tampoco la situación económica es la ideal, porque los consumidores no están saliendo y más porque priorizan gastos.

Refirió que desde julio algunos de los socios cancelaron los contratos de arrendamiento tanto de inmuebles para comercio como de oficina, derivado de los cierres temporales y tras ver que no había fecha para la reapertura por parte de la autoridad estatal, que emitió los decretos para suspender actividades en negocios no esenciales desde el 20 de marzo.

El presidente de la Red Mexicana de Franquicias reiteró que también está muy afectado el sector hotelero, ya que hay cerca de 40 hoteles de franquicias en la ciudad de Puebla que están quebrados y que representan el 15% del sector; en el rubro gasolinero hay avisos de emplazamiento del cierre de 50 gasolinerías, la mayoría en la figura de franquicia, y que operan en números rojos por bajas ventas de combustible.

Latente quiebras

“Los estragos de la pandemia ya se ven cada vez más y esto no va a mejorar si no hay una reactivación al 60% por lo menos, ya que operar al 30% de aforo un restaurantes o comercio, no contribuye a la recuperación económica”, ahondó.

Lobato Galindo estimó que a las franquicias llevará un año mejorar los ingresos, pero es un pronóstico reservado si continúan operando a medias, sobre todo estos próximos 14 días que se retrocedió de color amarillo a naranja en el semáforo de Covid-19.

Reveló que algunos dueños de las franquicias por necesidad están recurriendo a la venta de sus negocios, en muchos casos malbaratándolos al 40% de su valor real, por la urgencia de conseguir dinero para liquidar a los empleados y pagar préstamos de bancos que no dan tregua en este tiempo de crisis.

El presidente de la Red Mexicana de Franquicias comentó que las franquicias de alimentos o cafeterías pequeñas tienen entre 4 y 5 empleados, las cuales resistieron sólo tres meses de paros, después de estar funcionando entre 8 y 15 años, ubicadas en el Centro Histórico o centros comerciales de la zona limítrofe con San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.

Advirtió que la actividad económica en general está en crisis, donde también parte de la culpa de no reactivarse al 100% obedece a que las personas continúan sin respetar las disposiciones y eso no permite bajar las cifras de contagios por Covid-19; además que puede darse un rebrote.