Querétaro, Qro. De las 722 visitas de inspección sanitaria que se han llevado a cabo en el estado, han sido suspendidos 48 establecimientos y se emitieron 1,047 recomendaciones.

La directora de los Servicios de Salud del estado, Martina Pérez Rendón, informó que se trata de negocios de diversos giros que no cumplieron con la totalidad de los protocolos sanitarios que deben implementar para operar entorno a la emergencia sanitaria.

“Todos por no cumplir en alguna parte de protocolo, desde algunas tiendas de abarrotes, de ventas de pollo, tortillerías, fruterías, vinaterías, restaurantes, misceláneas, carnicerías, panaderías y en algún supermercado también hubo participación”, expuso.

Reactivan guarderías del IMSS a 30% de aforo

En este contexto, Martina Pérez confirmó que este lunes 27 de julio reiniciaron actividades las guarderías asociadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con la restricción de operar a solo 30% de su capacidad de aforo.

Para esta apertura, agregó, se implementan estrictos protocolos sanitarios desde la recepción de los infantes, con la finalidad de evitar contagios de Covid-19.

Reforzarán monitoreo tras feria patronal

La directora estatal confirmó que este fin de semana se llevó acabo la fiesta patronal de Santiago Mexquititlán -delegación de Amealco de Bonfil- por determinación de la comunidad y sin contar con permisos de las autoridades locales.

Por tanto, se hará un llamado a los centros de salud de la región para extremar la vigilancia epidemiológica y se detecten posibles casos de Covid-19.

“Tanto Secretaría de Salud como la Dirección contra Riesgos Sanitarios tuvieron conocimiento, hasta donde sabemos estuvieron presentes. Sabemos que se llevó a cabo, la dirección no es la instancia que pudiera retirarlos (a la población), se hicieron algunas recomendaciones; idealmente es un evento que no debió efectuarse, pero se llevó a cabo y se procuró cuidar en la medida de lo posible la cuestión de la cercanía. Sabemos que representa un riesgo porque no solo son los visitantes o la población de Amealco, sino viene gente cercana, es la zona donde se colinda con Estado de México”, abundó.

Casos activos en 16 municipios

Al corte del domingo 26 de julio, en el estado se reportan 3,591 casos confirmados, 7,254 sospechosos y 474 defunciones por Covid-19. De los 18 municipios, 16 cuentan con casos activos, a excepción de Peñamiller y Tolimán.

Del total de casos confirmados, 72% han obtenido alta sanitaria, 13% ha fallecido, 9% tuvo manejo domiciliario, 3% son hospitalizados no graves, 2% hospitalizados graves y 1% con manejo en la Unidad Médica y de Aislamiento.

