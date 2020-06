Puebla, Pue. Para después del 22 de junio, fecha prevista en que regrese de manera gradual el sector comercio, al menos 1,500 micro y pequeños negocios del Centro Histórico no reabrirán o se mudarán a otros lugares donde las rentas de locales sean más baratas, debido a que están en números rojos.

El presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, con 2,500 agremiados de la zona, José Juan Ayala Vázquez, dijo que, por más solidarios que sean con las autoridades para no abrir ante el alza de contagios de Covid-19, “la realidad es que la crisis económica ya rebasó a los locatarios”.

Indicó que quienes cierran o se van del centro de la ciudad, no pudieron acceder a los préstamos que gestionaban las autoridades con Nacional Financiera (Nafin), porque resulta difícil pagarlos cuando no hay ingresos y lo que prestaban sólo iba a ser para pagar salarios y gastos fijos, pero no alcanzarían para abastecerse de mercancías.

Ayala Vázquez mencionó que la decisión fue tomada desde principios del presente mes al ver que las autoridades no accedieron a la reapertura gradual el 5 de junio pese a que los negocios afirmaban que estaban en números rojos.

Admitió que el sector comercio no es una actividad esencial, pero ha traído más efectos la pandemia para los micro y pequeños negocios del centro, algunos tenían más de 15 años y generaban de cuatro a ocho empleos directos, los cuales se terminan o recortarán.

También mencionó que en el mismo riesgo están al menos otros 1,000 negocios del Centro Histórico, donde hay alrededor de 10,000 establecimientos, de los cuales 2,000 son restaurantes y el resto son de diferentes giros.

Crisis insostenible

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), con 7,600 socios, Marco Antonio Prósperi Calderón, insistió que la inactividad, que lleva más de dos meses y medio, es insostenible para cualquier empresa, sobre todo para el comerciante que va “al día en las ventas”, las cuales empezaban a recuperarse en marzo, porque la cuesta de enero se prolonga hasta el siguiente mes.

Admitió que el futuro de los comerciantes de la zona centro está en manos de las autoridades poblanas que no ven cercana la reactivación porque los casos positivos de Covid-19 siguen en aumento todos los días, sobre todo en las últimas dos semanas”.

“Como sector nuestra reflexión es que ya no podemos estar a la espera de que esto mejore, sabemos que la pandemia va para meses hasta que no se encuentre alguna vacuna, entonces tenemos que aprender a vivir con esta situación”, expuso.

Prósperi Calderón indicó que a la fecha no han recibido respuesta del gobierno estatal sobre reabrir el 22 de junio con la identificación de letreros pegados en los negocios, a fin de que el cliente sepa que está entrando a un lugar sanitizado; además que el personal será dotado de equipos de protección para la atención al público.

