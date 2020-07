Puebla, Pue. A más de 125 días de paros por la pandemia del Covid-19, la subocupación de locales y oficinas creció al 60%, ya que los arrendatarios no pudieron pagar más las rentas pese a que las inmobiliarias ofrecieron periodos de gracia.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) capítulo Puebla, María Rivera Castillo, calificó como crítica la situación para el mercado, porque desde junio tuvieron ese incremento en espacios desocupados, ya que algunas empresas decidieron hacer home office para reducir riesgos de contagios, mientras que en la parte de comercios y restaurantes no pudieron seguir operando por las restricciones sanitarias de las autoridades.

Expuso que la disponibilidad de espacios se dio sobre todo en zonas de mayor flujo comercial, corporativo y restaurantero de esta ciudad y la zona limítrofe con San Andrés Cholula.

Comentó que la crisis económica llevó a los arrendatarios a desocupar los espacios, cuyas rentas oscilaban entre 4,000 y 10,000 pesos para el caso de locales y hasta 30,000 para oficinas dependiendo del tamaño.

También agregó que el panorama es complicado para las agencias inmobiliarias que ven reducidos los ingresos por rentas y en consecuencia las operaciones, lo que está llevando a prescindir de personal.

“Entendiendo la situación económica de los clientes, algunas inmobiliarias ofrecieron aplazar los pagos de rentas hasta agosto próximo pero tampoco quisieron tomar esa opción quienes tuvieron esa oportunidad, porque era generarse una deuda, la cual es complicado que cubran sino reabren en una fecha determinada”, ahondó.

Crisis en corto plazo

Rivera Castillo dijo que no habían visto en el sector y en corto plazo tantos locales con anuncios de renta, sobretodo en corredores comerciales y de alimentos, donde eran cotizados los espacios, mismos que cuando se desocupaban, a los tres días había alguien interesado.

Indicó que los ocupantes sabían que pagaban un precio alto pero el retorno de inversión era seguro y rápido, debido a que estaban en zonas de mucha actividad toda la semana, por ello las agencias no se preocupaban de promoverlos al tener una lista de clientes en espera que se iban a otras zonas mientras se presentaba una oportunidad.

Asimismo, estimó que a principios de julio reabrirían negocios catalogados como no esenciales pero eso no ocurrió y ahora dudan de que haya una pronta fecha, debido a que no bajan los contagios de Covid-19 en Puebla.

Comentó que en el caso de oficinas, las empresas pequeñas empezaron por reducir la presencia de personal para respetar las medidas sanitarias e ir alternándolos para trabajar pero conforme fue avanzando la pandemia, la decisión cambió y algunos determinaron que se hiciera home office, lo cual se ha mantenido y, con ello, los espacios corporativos se fueron vaciando para tener una fuerte desocupación.

Empresas foráneas aplazaron los planes de abrir representaciones para atender al sureste del país desde Puebla, teniendo interés en edificios ubicados entre Puebla y el municipio de San Andrés Cholula, refirió.

Consideró que la crisis económica trae un efecto en cadena para todos los sectores, esto a más de tres meses y medio de paros, por lo que vio necesario que retornen mediante la nueva normalidad para inhibir los contagios.

