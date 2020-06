Querétaro, Qro. El impacto económico derivado de la pandemia en los sectores productivos del estado aún se prolongará, debido a que se avizora que continúe la pérdida de empleos y las afectaciones en las unidades económicas.

A este entorno se suma que las actividades que han reanudado labores lo han hecho en un ambiente complejo, en el que prevalecen mercados mermados tal es el caso de la industria automotriz que prevé una caída en la demanda global, expuso la presidenta del Centro Empresarial Querétaro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Lorena Jiménez Salcedo.

La pérdida de 34,107 empleos formales -registrados ante el Instituto Mexicano Social (IMSS), en el periodo de febrero a mayo- representa un indicador superior a los 31,000 empleos que se generaron a lo largo del 2019 en el estado, refirió la representante de la confederación.

Los empleos presididos son generalizados en los diversos sectores económicos; mientras que los rubros más afectados -agregó- son el turismo, construcción, manufactura e industria aeronáutica; en contraste, las ramas beneficiadas son las tecnologías de información, el comercio electrónico, la industria alimenticia y médica.

La pérdida de empleos y las afectaciones en las empresas, dijo, continuarán debido a que apenas comienzan a registrarse las primeras implicaciones económicas de la emergencia sanitaria. Agregó que estos impactos seguirán si no se toman medidas contundentes que dinamicen la actividad económica.

“Mucho va a depender de la capacidad que tengan todas estas empresas de reactivarse, de las empresas que sí pudieron soportar este tema tan duro, quisiéramos que ya se viera el final de la crisis, pero creo que apenas estamos viendo el inicio de ella y ahora por eso fue que ya se reapertura esta parte económica en el estado, la presión ya es muy fuerte, es entendible, pero por otro lado ya vemos que el tema de los picos empezará a subir porque estamos en el primer brote”, declaró.

La determinación concerniente a la entrada en vigor del semáforo naranja en el estado a partir de este miércoles de 17 de junio -por disposición estatal, debido a que el semáforo federal coloca al estado en rojo- obedece a la necesidad de reapertura de los establecimientos más que a las condiciones epidemiológicas, expuso la empresarial.

“Este cambio de semáforo no es por condiciones, no tiene mucho que ver cómo esté realmente el tema del virus, es por esa necesidad de reapertura económica que ya no podía seguir detenida, pero la moneda de cambio por así decirlo van a ser los protocolos de seguridad e higiene que, más o menos dependiendo el giro y tamaño de la empresa, tendrá de 5 a 10% de costo operativo para poderlo implementar, porque es comprar todo el material, reeducarnos todos los ciudadanos en que tenemos que hacer esto todos los días”, agregó.

Por tanto, dijo, ante la reactivación de sectores no esenciales, existe una corresponsabilidad entre las empresas y la ciudadanía para acatar los protocolos sanitarios.

Se estima que la implementación de protocolos implicará una inversión de 5 a 10% de los costos operativos de las empresas, acotó la presidenta de Coparmex.

“Entra un tema de corresponsabilidad muy fuerte que es qué medidas voy a tomar dentro de mi negocio. El que podamos ir avanzando en los semáforos depende de cada uno de nosotros”, expuso.

Destacó que la actividad económica no podía seguir detenida, después de que -argumentó- al no tener apoyos y estímulos fiscales hay empresas que no han podido sobrevivir.

La empresaria refirió que desde marzo, la Coparmex ha solicitado al gobierno federal que implemente incentivos fiscales que den solvencia a las empresas, sin embargo, no han obtenido una respuesta a su petición.

De acuerdo con encuestas internas de la Coparmex, se estima que hasta 80% de los 850 asociados se ven afectados por las implicaciones económicas de la pandemia.

En torno a las afectaciones económicas que genera la pandemia por Covid-19, las empresas socias de Coparmex Querétaro reportan que al corte de mayo, 60% tuvo que hacer recorte de su plantilla laboral; esta baja impactó principalmente a empresas del sector terciario, en ramos como el comercio y servicios.

A estos indicadores se suma que 5% de las empresas de la confederación cerraron operaciones, debido a las complicaciones financieras que generó el detenimiento de diversos sectores; además, 35% ha tenido cierres temporales.

