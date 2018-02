Tras la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense a inicios del 2017, se visualizaba un panorama desalentador para la economía de las entidades federativas, derivado de un posible freno en la captación de Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de la Unión Americana, contexto que suma la reforma fiscal del país vecino y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Sin embargo, las cifras mostraron lo contrario. A pesar de la incertidumbre y el contexto económico complicado que se vivió durante el año pasado, Estados Unidos fue el país que más incrementó su participación en la IED total, de 36.7% en el 2016 a 46.8% en el 2017.

Al respecto, Kristobal Meléndez Aguilar, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), indicó que México posee características que permiten implementar inversión extranjera a pesar de que haya políticas adversas al comercio exterior, por ejemplo, la mano de obra calificada y económica, dijo, fue lo que incentivó a Estados Unidos a seguir participando, puesto que las empresas sabían que podrían garantizar rendimientos.

Raymundo Tenorio Aguilar, especialista del Tecnológico de Monterrey, atribuyó este resultado positivo a los costos laborales competitivos que hay en el país, los cuales son muy atractivos tanto para flujos nuevos como para reinversiones.

“Tenemos también ausencia de huelgas y las condiciones favorables que da el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para poder pagar bajos aranceles, por eso algunas ramas han recibido una importante inversión extranjera para ampliar su mercado interno”, agregó.

Del monto total de IED (29,695.0 millones de dólares), Estados Unidos aportó 49.8%; es decir, 13,893.7 millones, de los cuales la capital, Coahuila, el Estado de México, Nuevo León y Baja California fueron los principales destinos, sumando 6,749.4 millones.

El analista del CIEP puntualizó que la inversión estadounidense no sólo se inyecta a la industria manufacturera, sino que acapara otros mercados importantes de México que han presentado crecimientos en su producción como es el sector tecnológico, cuyo consumo ha sido relevante en los últimos años.

Red de distribución

En relación con el peso de la IED de la Unión Americana, Nuevo León, Puebla, Baja California, Campeche, Baja California Sur y Sonora registraron un coeficiente superior a 60.0 por ciento.

Meléndez Aguilar señaló que lo anterior implica la existencia de una red de distribución; es decir, que ya hay empresas instaladas que se disponen a invertir nuevamente para futuras producciones.

En Puebla, aseveró, se ha estado haciendo una diversificación de actividades, además de que en la manufactura se implementó un modelo exportador importante, con el cual se busca industrializar ciertos productos y trasladarlos a Estados Unidos.

Al otro extremo, las entidades con una aportación estadounidense menor a 18.0% fueron Zacatecas, Sinaloa e Hidalgo, debido a que su modelo de comercio, abundó, no les permite exportar en las mismas medidas que otros estados.

“Sinaloa está enfocado más en las actividades agropecuarias que son importantes para su economía, pero que no resultan atractivas para la inversión extranjera, aunque sí tiene comercio con Estados Unidos no existe un capital importante destinado a la industrialización. En Hidalgo, el mal dinamismo en diversos sectores ha provocado que los inversionistas no tengan interés en depositar ahí su capital, al igual que en Zacatecas, donde se percibe riesgoso y es poco rentable hacerlo”, expuso Kristobal Meléndez.

En la economía zacatecana se observó que 61.5% de su IED captado en el 2017 fue de origen canadiense y belga; en Sinaloa e Hidalgo predominó la participación de Canadá.

En una comparación entre el 2016 y 2017, la aportación de la inversión del país vecino del norte en el total aumentó en mayor medida en Campeche, Puebla, Durango, Jalisco, Veracruz y San Luis Potosí por arriba de 24 puntos porcentuales. Tabasco, Coahuila, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Chiapas fueron las únicas entidades con reducciones de la participación gringa.

“En Puebla y Durango ya hay empresas trasnacionales norteamericanas que reinvirtieron, y en el caso de Campeche son inversiones apenas iniciales de inversionistas exportadores y que serán evidentemente extractores de petróleo”, acentuó el investigador del Tecnológico de Monterrey.

Destacó que en los flujos netos de inversión extranjera se registran saldos y, por tanto, hay remisión de utilidad a sus matrices de cada empresa como sucedió en Querétaro, Coahuila y Tabasco.

País de origen

El segundo país con mayor peso en la Inversión Extranjera Directa en México resultó ser Canadá al abarcar 9.1% del monto total (2,705.3 millones de dólares), que se explica por las relaciones que ofrece el TLCAN.

En tercer y cuarto lugar se posicionaron: España, con 9.0% de aportación, y Alemania, con 8.0 por ciento. No obstante, los aumentos anuales más elevados en participación se atribuyeron a Estados Unidos, Australia y Canadá.

En este tenor, resalta que en marzo del 2017 Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa australiana BHP Billiton firmaron el contrato de licencia para el desarrollo del bloque Trion de aguas profundas.

Se trata de la primera asociación para exploración y producción vía farm out que Pemex realiza en su historia. El desarrollo total del proyecto implica una inversión de 11,000 millones de dólares.