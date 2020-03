Querétaro, Qro. La necesidad de incrementar el insumo de energía resulta imperante para gran parte de los parques industriales que operan en la entidad, debido la poca capacidad de suministro limita las capacidades de crecimiento de empresas instaladas y de las que tiene intenciones de comenzar operaciones.

La presidenta del Consejo Nacional de Clústeres de Energía, Elisa Ávila Requena, expuso que la mayor demanda en el suministro de energía está en los parques localizados en los municipios de El Marqués y Colón.

“Normalmente en la mayoría de los parques hay una necesidad (…) esos ya son parques que están realmente con necesidad inmediata de dar una cobertura de energía, sí tenemos mapeados algunos como son los de mayor necesidad actualmente, son alrededor de 27 parques, pero hay muchos que tiene bodegas que sus consumos son menores, que no tendían esa urgencia, pero también tenemos empresas que no han podido tener un crecimiento en su producción porque no hay la capacidad de energía”, explicó.

Dentro de los parques industriales hay empresas que comienzan a estudiar soluciones individuales, por lo que a través del consejo de clústeres se busca generar alternativas colectivas, para dar una mayor cobertura de energía, debido a que resulta insuficiente el suministro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El proyecto de generación de energía que desarrolla el Parque Industrial Bernardo Quintana –dijo– es el primero en su tipo, al proyectar la construcción de una planta generadora de 50 megawatts a base de gas natural y de 40 megawatts a base de energía solar.

“El parque industrial Bernardo Quintana es el primero que inicia con un desarrollo (…) ya están todos los contratos establecidos y con esto vamos a dar cobertura a 40% del parque y se espera que la planta en cinco años crezca para poder dar la cobertura de una totalidad de 100%”, detalló.

Por tanto, se prevé generar esquemas semejantes que sean replicables en otros complejos industriales.

“Se está buscando se pueda permear el mismo proyecto en algunos otros parques industriales, pero se está dando ese acercamiento, todavía no tenemos como tal, hay varias alternativas, varia gente interesada, pero va a partir mucho de que vean que se está avanzando en este proyecto que ya es real”, abundó.

La también presidenta de la Comisión de Energía –de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex– expuso que el objetivo es crear este tipo de proyectos en al menos 10 parques, y suministrar hasta 40% de cada parque.

“Es un proyecto que no es sencillo, es la participación de colonos, de los fondos de inversión privados extranjeros, locales, es toda una complejidad en el proyecto, pero sí se buscaría que por lo menos 40% en estas zonas de mayor necesidad. Hablaríamos de dar cobertura por lo menos a unos 10 parques y al interior generar, por lo menos generar en esta fase, 40%”, expuso.

En el estado, hay registro de 61 parques y zonas industriales, de acuerdo con datos proporcionados por las presidencias municipales.

El municipio de Querétaro concentra 39.3%, El Marqués 36.1%, Colón 11.5%, San Juan del Río 6.6%, en conjunto Cadereyta, Corregidora y Huimilpan concentran 6.6%, de acuerdo con el Anuario Económico del estado, emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu, 2019).

[email protected]