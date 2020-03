Querétaro, Qro. Paros productivos generalizados en diversas ramas industriales, ausentismo laboral de hasta 40% y retrasos en proveeduría son los efectos que ha generado la contingencia por el coronavirus en la industria instalada en el estado.

El detenimiento de actividades se ha agudizado en la industria automotriz, siendo uno de los sectores productivos con mayores afectaciones, así como la construcción, expuso el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), delegación Querétaro, Jorge Rivadeneyra Díaz.

“Todos tenemos un paro técnico, todas las empresas han parado alguna línea de producción”, explicó.

Indicó que los industriales buscan mantener la base operativa de aquellos sectores que generan productos indispensables para el consumo local y nacional, mientras que se ve un detenimiento en aquellos enseres que no son de primera necesidad. Por lo que se pretende no parar en actividades esenciales, a fin de que no se frene la economía.

Estas condiciones impactarán directamente a la actividad económica local, al percibirse como una problemática que se prolongará por un periodo de meses, señaló el empresario.

“Hay algunos temas, estamos ya teniendo entre 35 y 40% de ausentismo en las industrias, eso era natural y de esperarse, también tenemos algunos problemas de proveeduría, porque nuestros proveedores tienen los mismos problemas que nosotros, necesitamos todos tener un grado de comprensión (...) Estas comisiones mixtas de seguridad e higiene hacen que sepamos que hay una lógica en ese ausentismo”, declaró.

Entre los trabajadores ausentes, dijo, se enlistan grupos vulnerables, como mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y trabajadores con padecimientos, a quienes se les ha pedido parar actividades con goce de sueldo.

En relación con la fuerza laboral, afirmó que uno de los principales objetivos es mantener las plantillas laborales y que los paros técnicos se efectúen garantizando el sueldo a los trabajadores.

Tras pasar a la fase dos de la pandemia —que consiste en contagios locales—, el sector industrial plantea extremar precauciones en los centros de trabajo, acciones que se realizan a través de las comisiones mixtas de seguridad e higiene de cada una de las empresas.

Hay reducción en plantillas laborales

El presidente estatal de la Canacintra reconoció que hay ramas que sí están reduciendo algunas plantillas laborales. En tanto que la industria de la construcción, manifestó, es una de las ramas productivas más vulnerables, dado que hay poca actividad.

“Queremos mantener a la mayor parte de los trabajadores y la directriz es que sea con goce de sueldo, aunque haya un paro técnico intentar que sea así. Hay industrias más sensibles, la gente que está en industria de la construcción sabe que si no hay proyectos no hay trabajo (...) Sí se están reduciendo algunas plantillas laborales, sobre todo por los negocios que se sabe que se van a desactivar por alguna razón”, agregó.

Las actividades secundarias y terciarias, aseguró, serán las vertientes más afectadas por la contingencia, visualizando que haya un reforzamiento en el sector primario al tratarse de una actividad que aglomera productos de primera necesidad.

Autopartes, afectación directa

En la industria automotriz, principalmente de autopartes, se perciben afectaciones directas generadas por inminentes paros técnicos.

“En el tema de las autopartes estamos viendo paros técnicos, entonces ahí sí hay afectaciones directas (...) (Los sectores con más afectaciones son) los que están cercanos a la cadena de autopartes, ya están en un tipo de paro técnico”, aseveró Rivadeneyra Díaz.

Destacó que es necesario que a través de entidades gubernamentales se generen estrategas para reactivar sectores productivos, tal como comienzan a implementar en otros países del mundo.

En Querétaro hay alrededor de 316 firmas relacionadas con la industria: 200 Tier 2, 104 Tier 1, siete fabricantes de equipo original, cuatro centros de diseño e investigación y un centro nacional de distribución, según información del 2018 del Clúster Automotriz y la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

En las industrias manufactureras se generan 194,846 empleos, es decir, representan 23% del total de población ocupada en el estado y que asciende a 845,960 personas, de acuerdo con el Inegi.

