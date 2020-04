Puebla, Pue. Al estar cerrados los 64 complejos de locales que conforman la Asociación de Centros Comerciales de Puebla (Acecop), por la pandemia del Covid-19, los ingresos son nulos porque los administradores han apoyado en no cobrar las rentas hasta que se levante la contingencia.

El director de la agrupación, Andrés de la Luz Espinoza, explicó que no es culpa de los negocios ni de ellos esta alerta sanitaria, por ello deben ser solidarios entre ellos, esperando que la Fase 3 no se prolongue hasta junio, porque de lo contrario será perjudicial para la economía, ya que los locatarios no podrán pagar los próximos meses.

Indicó que al ser los centros comerciales lugares de turismo, porque de los 3 millones de visitas mensuales 60% son foráneos, sí prevén que este mercado caiga y no se reactive hasta el próximo año.

Recordó que 70% de los visitantes provienen de estados vecinos como Tlaxcala, Tabasco, Hidalgo, Oaxaca, Morelos, Veracruz y hasta de Querétaro, debido a que se tienen grandes centros comerciales, los cuales representan una segunda opción para conocer después de un atractivo turístico.

En este tenor, dijo que serán los consumidores poblanos que den un “respiro” a la actividad económica de los negocios en los complejos, pero sería un mes después de que se levante la alerta sanitaria.

Aportan al PIB

De la Luz Espinoza destacó que el sector tiene en la actualidad una parte importante de la economía local, ya que aportan 30% al PIB estatal, sin que aún se les dé su debido reconocimiento.

Además, dijo, generan 20,000 empleos directos los 64 centros comerciales afiliados a la Acecop, por ello la preocupación de que esté paralizada la actividad desde finales de marzo y se vaya a prolongar a finales de mayo la contingencia.

“La Fase 3 por el coronavirus es una medida que todos debemos acatar y no se puede ir en la contra cuando el funcionamiento de estos lugares son los ciudadanos, a quienes se les debe restringir en este momento para evitar más contagios, porque antes de cerrar continuaba yendo la gente sin cuidado alguno”, apuntó.

Indicó que los centros comerciales en fines de semana registran que un visitante pasa entre dos y cuatro horas, donde 70% compra ropa y calzado, mientras que el resto adquieren aparatos electrónicos.

Recordó que en El Buen Fin del 2019, de los 5,000 millones de pesos que dejó en su novena edición en Puebla, 60% de esa derrama se generó por las ventas en centros comerciales, lo cual es una muestra de lo importante que son para el desarrollo económico del estado.

Por la pandemia, indicó que las tiendas de ropa, cuando reabran, tendrán que diseñar una estrategia con descuentos o promociones para sacar la ropa de la temporada primavera, la cual no ha pudo salir por los cierres.

“Las tiendas han dado por perdida esta temporada de primavera, ya que prevén que se prolongue la contingencia más allá de mayo, lo cual acorta el tiempo para vender las prendas a su precio real”, abundó.