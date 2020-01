Querétaro, Qro. Frente a las expectativas económicas de la Iniciativa Privada (IP) para el presente año, el sector empresarial insta a que se detone la inversión pública y se dote de certeza jurídica a las empresas, a fin de que mantengan sus proyectos de inversión.

La presidenta en Querétaro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Lorena Jiménez Salcedo, destacó que en la entidad se avizoran retos como el que se aliente la inversión pública para evitar que se retraigan capitales privados y evitar que esto derive en la pérdida de empleos.

También enlistó que se requiere que haya certidumbre en la economía nacional para que se estimule el desarrollo de proyectos de inversión. A este panorama, dijo, se suma el desafío que representa para todo el país la seguridad.

Jiménez Salcedo refirió que aún es pronto para definir proyecciones de crecimiento económico para el 2020 en la entidad; sin embargo, confió en que el estado y la región de la Alianza Centro-Bajío-Occidente mantengan condiciones de competitividad que impulsen la atracción de capitales.

En tanto, agregó que si los inversionistas no perciben cambios en las políticas públicas de la Federación podría impactar en el ritmo de crecimiento estatal.

“Si los capitales no ven una certidumbre jurídica, un cambio de estrategia en seguridad, todo eso nos empieza a repercutir en todos los estados, no estamos ajenos y aislados, no somos independientes”, declaró.

En los últimos 10 años, comentó, la zona que integran los estados de la alianza (Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y Jalisco) ha acumulado un crecimiento económico promedio anual de 4.5%, lo cual es reflejo de las bondades productivas de la región, así como del desarrollo que han tenido industrias clave como la automotriz, aeroespacial y tecnologías.

“Lo lógico sería esperar que las condiciones de esta zona, por lo menos, se siguieran dando; estamos atados a temas nacionales e internacionales y eso impacta de manera inmediata”, puntualizó.

El inicio del presente año avanza, contextualizó, en torno al impacto que desde el 2019 ha reportado la economía nacional, se ha traducido en una caída en la industria de la construcción, aunado a etapas de decrecimiento que mostró la economía mexicana.

Impacto

Lorena Jiménez acotó que los recientes avances en la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es un indicador positivo, aunque la negociación del acuerdo no ocurrió en los términos más favorables.

“Vamos a seguir pidiendo reglas claras en tanto a las nuevas legislaciones que se han propuesto y que exista esta certidumbre. Sin empresa, no hay generación de empleos y de riqueza”, destacó.

El presidente en Querétaro de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Jorge Rivadeneyra Díaz, coincidió en que es necesario que empiece a reflejarse una mayor inversión pública federal y ver su impacto en la economía nacional; aunado al efecto que en la certidumbre empresarial generará la ratificación del T-MEC, lo cual implicaría que se destraben diversos proyectos de inversión.

