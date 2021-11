Monterrey, NL. La secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín Escamilla, informó que a las personas que asistan al festival Pa’l Norte, en el Parque Fundidora, los próximos días 12 y 13 de noviembre, a quienes se les pedirá presentar el certificado de vacunación a quienes tengan el esquema completo, o una prueba negativa para Covid-19 para poder ingresar al evento, el cual en teoría tendrá un aforo del 40 por ciento.

“Hemos hecho recomendaciones sanitarias para las personas que van a asistir al evento Pa’l Norte. El primer filtro es que la persona que va a ingresar al festival cuente con un esquema de vacunación completo, eso va a ser uno de los primeros requisitos indispensables para poder entrar".

“Las personas que tengan esquema incompleto de la vacuna o que muestren una cartilla incompleta, deberán presentar además una prueba de antígeno negativa. Si no tiene, o decidió, o no pudo acudir a vacunarse o no tiene el comprobante de vacunación deberá de presentarse con una prueba PCR”, alertó la funcionaria.