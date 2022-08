Nuevo León está por debajo de la media en el registro de compras públicas: IMCO

Monterrey, NL. Nuevo León está por debajo de la media en el registro de compras públicas realizadas durante 2021 con 37%, mientras que a nivel nacional 52% de las instituciones estatales cumplieron con el registro en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), indica un análisis que realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).



Por ejemplo, mientras que el 100% de los sujetos obligados de Guanajuato registraron las compras públicas en la plataforma, en el Estado de México sólo el 4% lo hicieron, indicaron especialistas del IMCO, en la conferencia Compras Públicas Estatales ¿Dónde quedaron los Datos?



Fernanda Avendaño, coordinadora del área Anticorrupción del IMCO comentó que el organismo desarrolló una herramienta para consultar las compras públicas estatales para cinco estados, como un proyecto piloto, incluyendo a Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Sonora y Guanajuato, relativas a 2021.



“Se eligieron estos cinco estados, porque ha habido un acercamiento, colaboración y alianzas con el IMCO y porque la información está más homologada”, aseguró.



El monitoreo de las compras públicas a nivel estatal es fundamental para la lucha contra la corrupción, aunque es un área poco explorada. La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), es el sistema que concentra la información gubernamental de las instituciones que ejercen recursos públicos, incluyendo contratos de obras, bienes y servicios, de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ahondó la especialista.



Entre los hallazgos más importantes del IMCO en este estudio, destaca que seis de cada 10 adjudicaciones directas estatales publicadas en la plataforma no cuentan con un acceso directo al contrato. Los estados con el menor porcentaje de enlaces accesibles al documento del contrato son Coahuila (4%), Sonora (6%), Tamaulipas (6%), Sinaloa (11%) y Baja California Sur (20%).



Por otra parte, cinco de cada 10 concursos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), sobre licitaciones públicas e invitaciones restringidas, no tienen un enlace directo a la documentación completa.

Datos de Nuevo León

En 2021 se contrataron 11,877.1 millones de pesos correspondientes a 10,345 contratos, el porcentaje del monto por tipo de procedimiento, en licitaciones públicas (71%), otras contrataciones (16%), adjudicación directa (11%) e invitación restringida (2%).



Por otra parte se detectó que 31% de los concursos estaban incompletos, así como que el 47% de las adjudicaciones no permiten el acceso al contrato.



En el análisis, detectaron que del monto asignado a proveedores, 6.6 millones de pesos, podría tratarse de "proveedores riesgosos", hay otros 2.9 millones de pesos de proveedores sancionados y 0.8 millones de pesos, corresponden presuntamente a empresas fantasma, indicó Fernanda Avendaño.



Añadió que no basta con publicar la información, si no se realiza un monitoreo adecuado, por ello hizo un llamado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), de cada estado para que realicen una actualización de la plataforma antes mencionada.

